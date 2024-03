Rozbili gang złodziei i odzyskali auta warte pół miliona złotych

Policjanci kryminalni z Wielkopolski mają na swoim koncie kolejny sukces. W toku akcji przeprowadzonej pod koniec lutego br. funkcjonariuszom z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową udało się ustalić adres posesję w powiecie średzkim, na której miały się znajdować samochody pochodzące z kradzieży.

Poznański gang rozbity. Kradli tyko francuskie samochody

Kiedy policjanci zjawili się pod wskazanym adresem 22 lutego, na miejscu znaleźli cztery auta francuskich marek tj. Renault Kadjar, Renault Captur, Peugeot 3008 oraz Citroen C3. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych pojazdów w policyjnych bazach, okazało się, że wszystkie z nich posiadają status utraconego - zostały skradzione na terenie Niemiec i Holandii.

Zdjęcie Kradli tylko francuskie samochody. Kryminalni odzyskali 11 aut / Polska Policja / materiały prasowe

W sprawę był zamieszany właściciel komisu

Na miejscu zatrzymany został pierwszy podejrzany - to 43-letni mężczyzna, który w momencie interwencji był w trakcie demontażu jednego z aut. Na miejscu policjanci zabezpieczyli także pokaźną ilość części samochodowych pochodzących z innych pojazdów oraz tablice rejestracyjne podobne do duplikatów. Następnego dnia policjanci z samochodówki złożyli wizytę właścicielowi średzkiego komisu. Na miejscu prawda wyszła na jaw - mężczyzna handlował kradzionymi samochodami. Cztery samochody francuskich marek zaparkowane na placu nosiły ślady ingerencji w VIN - również zostały skradzione na terenie Niemiec i Holandii. 44-letni właściciel komisu został zatrzymany.

Zdjęcie Ich celem były francuskie auta. Wszystkie skradziono na terenie Niemiec i Holandii. / Polska Policja / materiały prasowe

Policjanci odzyskali 11 aut. Ich wartość szacuje się na pół miliona

Następnym przystankiem w śledztwie była posesja oddalona o kilkanaście kilometrów od komisu. Na jej terenie policjanci znaleźli trzy kolejne samochody z logo francuskich marek. W ramach przeprowadzonej akcji kryminalnym udało się odzyskać łącznie 11 pojazdów o łącznej wartości ponad pół miliona złotych. Zebrany w toku sprawy materiał pozwolił postawić zatrzymanym mężczyznom zarzuty paserstwa, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec - sprawa ma charakter rozwojowy.