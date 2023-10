Niemiecka policja nie radziła sobie z szajką złodziei aut. Pomogli Polacy

Spis treści: 01 Hurtowo kradli samochody i wywozili je do Polski

Hurtowo kradli samochody i wywozili je do Polski

Grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą i sprzedawaniem kradzionych samochodów działająca na terenie Niemiec została zatrzymana przez specjalny zespół śledczy (JIT). Łupem przestępców padło ponad 100 pojazdów o wartości 5,5 miliona złotych. Policjantom w końcu udało się namierzyć i schwytać gang złodziei, choć dochodzenie trwało prawie rok.

JIT i EuroJust czyli policyjna supergrupa

Grupa przestępcza działała na terenie Niemiec już od dłuższego czasu, ale policjanci ostatecznie nie mogli jej rozpracować. Dlatego też doszło do połączenia sił polskich i niemieckich w ramach stworzenia pewnego rodzaju supergrupy - zespołu śledczego JIT (joint investigation team) działającej na zasada Eurojust. Do grupy należeli prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (Prokuratura we Wrocławiu), policjanci z CBŚ we Wrocławiu, strażnicy z Morskiego Odddziału Straży Granicznej, a także funkcjonariusze i prokuratorzy z Berlina.

Dzięki ich pracy udało się ustalić, że grupa przez ostatnie dwa lata zajmowała się kradzieżą luksusowych samochodów i motocykli na terenie Niemiec, po czym przewożono je i sprzedawano w Polsce. Przypisuje się im między innymi kradzież trzech luksusowych BMW, do której doszło w grudniu ubiegłego roku. Kradzieże miały być szczegółowo zaplanowane łącznie z podziałem ról każdego członka grupy i dochodziło do nich za pomocą specjalistycznego sprzętu do neutralizowania zabezpieczeń w samochodach.

Zdjęcie Policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do kradzieży, lewe dokumenty i dorobione kluczyki / cbsp.policja.pl / Policja

Grupa przestępcza rozbita

W ramach zorganizowanych i zakrojonych na szeroką skalę działań na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego zatrzymano 9 członków grupy, zabezpieczono sprzęt służący do kradzieży samochodów, dużą sumę gotówki, a także odzyskano kilka skradzionych pojazdów w tym Nissana Quashqai skradzionego w kwietniu tego roku, a także jedno ze wspomnianych, skradzionych w grudniu 2022 roku samochodów marki BMW - X7 warte około 600 tys. złotych.

Policja nie podaje jakiej narodowości są przestępcy, ale według informacji przekazanej przez policję postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży z włamaniami. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu.