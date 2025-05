Podobnie surowe ograniczenia wprowadzono w Darmstadt, gdzie od czerwca 2019 r. na wybranych ulicach (Hügelstraße i Heinrichstraße) nie mogą poruszać się diesle od Euro 1 do Euro 5 oraz samochody benzynowe klas Euro 1 i 2.

Warto przypomnieć, że zielona plakietka w Niemczech została wprowadzona 1 marca 2007 r., a od 1 stycznia 2008 r. stała się obowiązkowa dla wszystkich samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów wjeżdżających do niemieckich stref czystego transportu. Pojazdy benzynowe otrzymywały zieloną plakietkę, jeśli spełniały co najmniej normę Euro 1 i wyposażono je w katalizator. W przypadku diesli wymagano minimum Euro 4, choć pojazdy z normą Euro 3 mogły zostać doposażone w filtr cząstek stałych, by również uzyskać zieloną naklejkę.