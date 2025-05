Co to za auto XPeng P7?

XPeng P7 to sedan, który zadebiutował w 2019 roku. Samochód pojawił się na rodzimym, chińskim rynku rok później i wkrótce po tym trafił również do innych krajów świata, w tym do Europy - Norwegii czy Holandii, a w końcu także do Polski. To właśnie z P7 (obok SUV-ów G6 i G9) chińska marka debiutowała w naszym kraju.