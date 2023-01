Kradzież metodą laparoskopową. Nowa technika złodziei samochodów

Spis treści: 01 Nowa metoda kradzieży samochodów - przez nacięcie w karoserii

02 Złodzieje kradną w ten sposób Range Rovery i Land Rovery

03 Czy da się zapobiec kradzieży tą nową metodą?

Nowa metoda kradzieży samochodów - przez nacięcie w karoserii

Pewne podobieństwo do tej techniki można odnaleźć w działaniach złodziei samochodów, o których coraz głośniej w Wielkiej Brytanii. Jak można się dowiedzieć z tamtejszej facebookowej grupy właścicieli, którym ukradziono Land Rovery i Range Rovery, złodzieje wykonują otwór w pokrywie bagażnika, by dostać się do przewodów sieci CAN. Potem wystarczy podpiąć się z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie i już można sterować pojazdem - dezaktywować alarm i otworzyć drzwi. Potem wystarczy tylko odpalić silnik i odjechać.

Samochody skradzione tą metodą również "szybko wracają do zdrowia". Wystarczy w miejsce wyciętego otworu przykleić naklejkę, np. z oznaczeniem kraju rejestracji auta i prawdopodobieństwo, że ktoś zainteresuje się samochodem z nietypowym uszkodzeniem spada niemal do zera.

Złodzieje kradną w ten sposób Range Rovery i Land Rovery

Dzieje się tak dlatego, że pokrywy bagażników tych aut wykonane są z tworzywa sztucznego, więc wycięcie otworu, w celu dostania się do umieszczonych w pokrywie kabli, nie stanowi większego problemu.

Czy da się zapobiec kradzieży tą nową metodą?

Według serwisu Sekurak, który zajmuje się szerokopojętym tematem zabezpieczeń, można pomyśleć o szyfrowaniu CAN, które utrudniłoby wyłączenie alarmu i sterowanie pozostałymi funkcjami pojazdu. Na Wyspach popularność zdobywa nowy rodzaj immobilizera, który do uruchomienia silnika wymaga każdorazowo podania kodu PIN, albo dezaktywuje się, gdy do auta wsiądzie właściciel z telefonem komórkowym z odpowiednią aplikacją. To narzędzie podobno jednocześnie rozwiązuje również problem kradzieży metodą na tzw. walizkę. Ale jeśli złodzieje się uprą, zawsze mogą po prostu odholować auto, więc najlepszym zabezpieczeniem okaże się pewnie porządna polisa.

