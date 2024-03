Absurdalny apel policji. Otwórz auto i nie utrudniaj pracy złodziejom

Policja największego miasta Kanady prosi mieszkańców, by w żadnym wypadku nie próbowali ratować swoich samochodów przed kradzieżą. Ba, funkcjonariusze apelują wręcz, by ułatwić kradzież złodziejom i nie stawać im na drodze. Abstrakcja czy zdrowy rozsądek? W ciągu ostatniego roku liczba kradzieży i włamań w Toronto mocno wzrosła, a służby przestały nadążać z rozwiązywaniem wszystkich spraw.

Policja nie nadąża za przestępcami. Mieszkańcy są bezsilni

Spotkania ze zbirami kończą się często szarpaniną, która może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub wielkich tragedii. Ponieważ liczba włamań do domów, związanych z kradzieżą samochodu w Toronto wzrosła w ciągu ostatniego roku o 300 proc., zdaniem policji nie warto wchodzić w drogę przestępcom. Funkcjonariusze sugerują, by kluczyki do aut zostawiać przy drzwiach wejściowych domu, by nie "zmuszać" złodzieja do ich poszukiwania i nie narażać się na spotkanie i konfrontację.

Aby zapobiec możliwości bycia zaatakowanym w domu, zostaw piloty przy drzwiach wejściowych. Oni włamują się do domu, aby ukraść samochód. Nie chcą niczego innego. przekazał na spotkaniu społeczności posterunkowy Marco Ricciardi.

Zdjęcie Policja w Toronto troszczy się o swoich mieszkańców. Prosi ich, by nie przeszkadzali włamywaczom. / 123RF/PICSEL

W tym mieście kradnie się coraz więcej aut

Reklama

Jak poinformowały władze, w 2023 roku w Toronto skradziono 12 024 auta, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z 9 657 pojazdami skradzionymi w 2022 roku. Lokalne służby są zdania, że większość tych kradzieży jest związana z przestępczością zorganizowaną. Włamanie się do samochodu wymaga dużych umiejętności i wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem przy dużym zarobku. Skradzione samochody są najczęściej przewożone do innych miast, a nawet krajów, gdzie później są sprzedawane z fałszywymi dokumentami.

Dla mieszkańców to chleb powszedni. Zostawiają złodziejom listy

Co jednak ciekawe, blisko 50 proc. skradzionych samochodów finalnie jest odzyskiwanych. Mieszkańcy Toronto przyzwyczaili się poniekąd to panującego klimatu i przestali zamykać samochody. Niekiedy zostawiają nawet uchylone drzwi i klapy bagażnika, by włamywacze nie uszkodzili ich aut próbując dostać się do środka. Hitem w sieci stało się nagranie, które przedstawia list pozostawiony do włamywacza. Kobieta na kartce przyklejonej na tylnych drzwiach napisała - “Drogi Panie Złodzieju, proszę nie wybijać szyby w moim samochodzie. Drzwi są otwarte. Miłego dnia". Co ją skłoniło do takiego rozwiązania? Ponoć do jej samochodu włamano się już trzy razy.

Instagram Wideo Rozwiń

Kradzieże aut w Polsce. Które miasta i auta królują?

W ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce zaledwie 5,6 tys. samochodów osobowych. To o ponad 8 proc. mniej niż w 2022 roku. Samochody najczęściej giną w Warszawie i w woj. mazowieckim - 2023 roku zgłoszono kradzież w sumie 2353 samochodów. Oznacza to, że 4 z 10 aut zostało skradzionych w tym obszarze. Drugie miejsce zajęło woj. dolnośląskie (537 aut), a trzecie ex aequo woj. śląskie i woj. wielkopolskie z wynikiem 444 skradzionych samochodów. Najczęściej znikały Toyoty (869 szt.), Audi (427 szt.) i Volkswageny (398 szt.), a najczęściej kradzionymi modelami były Corolla (247 szt.), RAV4 (189 szt.) oraz Tucson (152 szt.)