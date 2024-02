Z Kołobrzegu na Śląsk w 5 godzin? Powstaje ważny odcinek S11

Spis treści: 01 Odcinek S11 między Kępnem i Olesnem zostanie podzielony

Fragment drogi ekspresowej S11 między obwodnicami Kępna i Olesna będzie łącznie liczyć 45,8 km. W ramach inwestycji wykonawcy będą musieli zaprojektować i zbudować podzielony na trzy odcinki fragment trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Odcinek S11 między Kępnem i Olesnem zostanie podzielony

Droga została podzielona na następujące fragmenty:

koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km),

Siemianice - Gotartów (22,7 km),

Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Nowa trasa przeważnie poprowadzona będzie nowym śladem. Znajdzie się na niej kilkadziesiąt obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. Na całym odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ po obu stronach drogi mają znaleźć się Miejsca Obsługi Podróżnych. W jego rejonie planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Przetarg na realizację trzech fragmentów trasy ogłoszony został pod koniec sierpnia zeszłego roku. W trakcie postępowania GDDKiA otrzymała prawie 2,5 tys. pytań od firm zainteresowanych inwestycją. Otwarcie ofert nastąpiło natomiast w listopadzie. Przy ich analizie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę dwa główne kryteria - cenę (wartość tego kryterium to 60 proc.) oraz kryteria pozacenowe dotyczące przedłużenia gwarancji jakości np. na obiekty mostowe (łącznie 40 proc.).

Zdjęcie Blisko 46-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S11 został podzielony na trzy odcinki realizacyjne. / GDDKiA

GDDKiA wybrała wykonawców odcinków S11

Jeśli chodzi o przetarg na realizację odcinka od końca obwodnicy Kępna do Siemianic (12,5 km wpłynęło dziewięć ofert. Zdaniem GDDKiA najlepszą okazała się ta złożona przez firmę Polaqua. Opiewa ona na kwotę 375,6 mln zł. Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 500,8 mln zł.

Wspomniana firma została wybrana również do realizacji liczącego 22,7 km odcinka Siemianice - Gotartów. W tym przypadku łącznie złożonych zostało osiem ofert. Zwycięzca przetargu zaproponował zrealizowanie inwestycji za 523,1 mln zł. GDDKiA zarezerwowała sobie na to zadanie 795,4 zł. Jedna z firm, które nie zostały wybrane, złożyła odwołanie od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta jednak odrzuciła ten wniosek. Obecnie w przypadku obu inwestycji trwa uprzednia kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie wykaże ona żadnych nieprawidłowości, GDDKiA zamierza podpisać wiosną tego roku umowę na realizację odcinków. W obu przypadkach wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację inwestycji (wyłączając okresy zimowe między 16 grudnia i 15 marca).

Na trzeci odcinek, Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km) również wpłynęło osiem ofert. W tym przypadku za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 464,9 mln zł, zaś GDDKiA zarezerwowała sobie 567,5 mln zł. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Droga S11 pozwoli na przejechanie z Koszalina do Aglomeracji Śląskiej w 5 godzin

GDDKiA zwraca uwagę, że nowy fragment S11 wpłynie nie tylko na komfort podróżowania, ale także doprowadzi także do wyprowadzenia z miast ruchu tranzytowego.

Do 2030 roku cała droga ekspresowa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Ukończona trasa będzie liczyć 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) będzie to blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając w to wspólny przebieg S6 i S11). Pozostałe odcinki są w realizacji lub prowadzone są na nich prace przygotowawcze. Zdaniem GDDKiA w przyszłości przejechanie z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godzin.