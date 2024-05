Ważny odcinek drogi S1 prawie gotowy. Zostało wyburzenie wiaduktu

Spis treści: 01 Droga ekspresowa S1 ułatwi dojazd do autostrady A1

Droga ekspresowa S1 ułatwi dojazd do autostrady A1

Kontrakt na realizację odcinka S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, w formie Projektuj i buduj, został podpisany z wykonawcą, firmą Budimex we wrześniu 2020 roku. W styczniu 2023 roku wydana została natomiast decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), co umożliwiło rozpoczęcie prac. W ramach inwestycji tworzony jest liczący niemal 7 km dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 z dwoma węzłami - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Trasa poprowadzona jest w ciągu istniejącej w tym miejscu drogi krajowej nr 1.

GDDKiA zapowiada, że droga S1 przyczyni się do polepszenia komfortu podróżowania między aglomeracją górnośląską i przyległymi terenami, w tym z lotniskiem w Pyrzowicach, autostradą A1 oraz dojazdami do przejść granicznych.

Prace na odcinku S1 dobiegają końca

Jak poinformowano, zakończyła się już przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przebudowa gazociągów przesyłowych należących do PSG i Gaz System. Oprócz tego przeprowadzono przebudowę wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice. Zmodyfikowano także linię wysokiego napięcia kolidującą z tworzoną drogą ekspresową, a także przeprowadzono prace związane z przebudową sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych.

Oprócz tego wybudowano 13 obiektów inżynierskich, wśród których znalazły się dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych i siedem przejść dla zwierząt. Stworzone zostały również drogi dojazdowe i łącznikowe.

Na trasie jest coraz więcej nawierzchni asfaltowej - cały proces ma zostać zakończony jeszcze w maju 2024 roku. Równolegle prowadzone są już prace wykończeniowe - trwa montaż barier energochłonnych, ekranów akustycznych, oznakowania czy ogrodzenia. Wykonawca prowadzi również prace porządkowe.

Problemy z węzłem na S1. Wykonawca musi zburzyć wiadukt i wybudować nowy

GDDKiA zwraca uwagę, że w styczniu tego roku podpisany został aneks dotyczący dodatkowych robót budowlanych w obrębie węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria. Istniejący obecnie wiadukt nad DK1, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796, zostanie wyburzony. W jego miejscu wykonawca wybuduje nowy, dostosowany do parametrów drogi ekspresowej S1.

Zdjęcie Wykonawca musi jeszcze przeprowadzić dodatkowe prace w okolicy węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria. Istniejący wiadukt w ciągu DW796 zostanie zburzony. / GDDKiA

Wiadukt dostosowany będzie do obowiązujących parametrów bezpieczeństwa - w szczególności w kontekście zapewnienia odpowiedniej widoczności na DW 796. Przebudowa czeka również dojazdy na wiadukt, oświetlenie oraz kanalizację w okolicy obiektu. GDDKiA zapowiada, że w trakcie prac związanych z rozbiórką wiaduktu oraz budową nowego organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana.

Prace na odcinku S1 dobiegają końca. Ale zostaje jeszcze węzeł

Pierwotny termin ukończenia odcinka trasy S1 to grudzień 2023 r. W związku z podpisaniem aneksów terminowych, które, jak informuje GDDKiA, uwzględniały "uzasadnione roszczenia wykonawcy" planuje się, że roboty zostaną zakończone do 24 czerwca 2024 roku. Wyjątkiem będzie węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria, który zostanie oddany do użytku wraz z nowym wiaduktem do końca grudnia 2024 roku.