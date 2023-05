Via Carpatia coraz bliżej. Powstanie kolejny ważny odcinek

Jak można wyczytać w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej - początek inwestycji realizowanej w systemie Projektuj i buduj sięga lipca ub. roku. Wykonawca - firma Stecol Corporation - zakończyła już etap prac nad projektem budowlanym, co pozwoliło na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po jej uzyskaniu będzie możliwe ruszenie z pracami budowalnymi na ponad 22-kilometrowym odcinku.

S19 - nowa dwujezdniowa trasa

Budowa, która dotyczy odcinka Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski, liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Później trasa zostanie poprowadzona nowym korytarzem omijającym Kąkolewnicę. Inwestycja uwzględnia także dwa węzły drogowe, cztery mosty, jedenaście wiaduktów, przejście dla zwierząt dużych, sześć przejść dla zwierząt średnich, dziesięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Międzynarodowy szlak transportowy Via Carpatia, w woj. lubelskim będzie liczyć w sumie ok. 200 km.

Via Carpatia połączy Europę Północną i Południową

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. Jej powstanie pozwoli wyprowadzenie z miejscowości położonych wzdłuż niej ruchu tranzytowego i poprawi komfort życia mieszkańców narzekających na wypadki, hałas oraz spaliny. Ponadto trasa skróci także czas przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Obecnie w realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Dla czterech z nich do Wojewody Lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji.

