W piątek 29 września zamknięty zostanie także zjazd z S1 od strony Cieszyna na A4 w kierunku Katowic. Objazd poprowadzony będzie: trasą S1 do węzła Sosnowiec Jęzor i po nawróceniu na tym węźle ponownie drogą S1 w kierunku Cieszyna - do zjazdu na A4 w stronę Katowic. Ma to być już ostatni etap większych zmian organizacji ruchu na łącznicach węzła Brzęczkowice - zakończenie prac na węźle zaplanowano na listopad br.

Co zmieni remont węzła Brzęczkowice?

Spółka SAM argumentuje, że odpowiednie utrzymanie infrastruktury autostradowej (w tym nawierzchni i obiektów inżynieryjnych) wynika z przepisów i jest wymogiem umowy koncesyjnej i wynikającej z niej konieczności przekazania w 2027 r. autostrady A4 zarządcy publicznemu w dobrym stanie technicznym.

Celem remontu węzła Brzęczkowice jest zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni jezdni w ciągu drogi S1, naprawienie usterek elementów odwodnienia powierzchniowego - rowów odwadniających i przepustów - czy wymiana barier ochronnych. Poprawione zostaną właściwości użytkowe wiaduktu i jego estetyka oraz wydłużony zostanie okres jego użytkowania.

Ponadto spółka SAM zasygnalizowała od przełomu sierpnia i września br. planowaną przed końcem koncesji w 2027 r. wymianę nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, a także remonty obiektów inżynieryjnych. Zakończona zostanie też modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym.

Ponadto - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - wyremontowane zostaną: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, wszystkie przejazdy awaryjne oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Koncesjonariusz ma również wybudować dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest w trakcie realizacji.