GDDKiA pochwaliła się swoimi tegorocznymi osiągnieciami. Warto przypomnieć, że właśnie w 2023 roku przekroczyliśmy pułap 5000 km dróg szybkiego ruchu. To historyczne osiągnięcie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że jeszcze w dwie dekady temu, kierowcy mieli do dyspozycji skromne 441 km autostrad i zaledwie 161 km dróg ekspresowych.



Dla porównania aktualna sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy dokładnie 5115,6 km, z czego autostrady mają długość 1849,2 km, a drogi ekspresowe - 3266,4 km. W dwie dekady w naszym kraju przybyło więc ponad 1400 km autostrad i 3100 km dróg ekspresowych. Oznacza to, że sieć dróg standardu A wydłużyła się 4-krotnie, a sieć dróg ekspresowych wzrosła - uwaga - 20-krotnie!



Najważniejsze odcinki nowych dróg oddane w 2023 roku w Polsce

W tym roku byliśmy też świadkami innego historycznego wydarzenia. Ukończono budowę południowej jezdni obecnej DK18 od granicy z Niemcami (Olszyna) do Golic (woj. dolnośląskie), która stała się wreszcie pełnoprawną autostradą A18. Dzięki temu kierowcy zapomnieli wreszcie o legendarnej "betonce" czyli betonowej poniemieckiej nawierzchni zbudowanej w latach 30. XX w. południowej nitki autostrady Berlin - Wrocław.

Są też inne dobre informacje. Kierowców, którzy często podróżują samochodami między Krakowem a Warszawą szczególnie cieszy fakt, że od początku września dwujezdniową drogą można już dotrzeć z węzła Warszawa Lotnisko do Miechowa w woj. małopolskim.



Zdjęcie Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce w październiku 2023 roku / GDDKiA

Udało się też "zamknąć" obwodnicę wokół Łodzi oddając do ruchu jej drugi - po zachodniej stronie miasta - odcinek w ciągu drogi S14 pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Słowikiem.



Oddaliśmy do użytku dwa długie fragmenty drogi ekspresowej S11, blisko 48 km od Koszalina do Bobolic oraz blisko 25-kilometrową obwodnicę Olesna - infromuje GDDKiA

W tym roku oddano też do ruchu blisko 50 km trasy Via Baltica. Odcinek na wysokości Ełku połączył się z oddanymi wcześniej sąsiednimi fragmentami wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. Do ukończenia całego szlaku Via Baltica, czyli drogi ekspresowej S61 komunikującej Polskę z Litwą, brakuje już tylko ok. 12-kilometrowego odcinka na wysokości Łomży. Droga - na zasadzie przejezdności - ma zostać udostępniona kierowcom w przyszłym roku.

Nowe autostrady w Polsce w 2023 roku:



A18 granica państwa - Żary (11,7 km)

A18 Iłowa - gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km)

A18 gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice (21,5 km)

Nowe drogi ekspresowe w Polsce w 2023 roku:

S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (ok. 15,3 km)

S6 obwodnica Sianowa (ok. 5,5 km)

S7 Lesznowola - Tarczyn Północ (14,8 km oraz 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn)

S7 Moczydło - Miechów (18,7 km)

S11 Koszalin Zachód - Zegrze Pomorskie (16,9 km)

S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino (19,3 km)

S11 Kłanino - Bobolice (11,6 km)

S11 obwodnica Olesna (24,8 km)

S14 Aleksandrów Łódzki - Słowik (14,5 km)

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - II jezdnia (5,4 km)

S61 Ełk Południe - Kalinowo (22,9 km)

S61 Podborze - Śniadowo (19,5 km)

S61 Łomża Zachód - Łomża Południe (7,2 km - budowa zakończyła się w 2022 roku, jednak odcinek został dopuszczony do ruchu w 2023 roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód)

Nowe obwodnice na drogach krajowych w 2023 roku:

DK13 obwodnica Warzymic i Przecławia (4,2 km)

DK28 obwodnica Chełmca (1,4 km)

DK45 obwodnica Praszki (12,8 km)