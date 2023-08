Niebawem rusza budowa kolejnego odcinka S19. Gdzie się znajduje?

Spis treści: 01 Uwarunkowania środowiskowe przeszkodą w budowie

02 Nowy etap budowy

03 S19 Deniski - Haćki - dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka z MOP-ami

04 Kiedy pojedziemy S19?

Prace na S19, czyli drodze Via Carpatia postępują. Wykonawca wyznaczony do budowy kolejnego odcinka tej trasy Ploski - Haćki złożył do Wojewody Podlaskiego wniosek o zezwolenie na rozpoczęcie prac na tym odcinku. Czeka go nie lada zadanie, bowiem według decyzji sądu odcinek ma być krótszy niż początkowo zakładano.

Uwarunkowania środowiskowe przeszkodą w budowie

Początkowo plan zakładał realizację 9-kilometrowego odcinka pomiędzy Ploskami a Haćkami, jednak plan budowy zakładał, że będzie on przebiegał w zakresie dwóch Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, czyli mówiąc w skrócie strefach ekologicznych. W tym celu obie decyzje trafiły do sądu, jednak ten oddalił skargi jednej z nich, leżącej na południowej części zaplanowanej trasy, przez co trasa musiała zostać skrócona o około 2,4 km.

Według nowego planu odcinek ma zaczynać się na wysokości wsi Deniski, gdzie ulokowany zostanie węzeł, który zakładano pierwotnie w okolicy Wojszek. Ta zmiana podyktowana jest nie tylko decyzją sądu, ale także GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), który monitorował okoliczną przyrodę w dolinie Narwi.

Nowy węzeł wykorzysta wiadukt na drodze powiatowej nr 1591B.

Nowy etap budowy

Zmiany podyktowane decyzją sądu i GDOŚ przyczyniły się również do wyodrębnienia nowego odcinka Wojszki - Deniski obejmującego most na Narwi pozwalający połączyć odcinek z Białegostoku z Haćkami. Nowy odcinek o rozpoczęcie, którego wnioskował wykonawca ma przebiegać pomiędzy wsiami Deniski - Haćki i ma mieć długość 6,4 km.

S19 Deniski - Haćki - dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka z MOP-ami

Nowy odcinek drogi na mieć dwie jezdnie, o dwóch pasach ruchu każda, a na zaplanowanym odcinku mają pojawić się dwa miejsca odpoczynku podróżnych (MOP-y) na których przewidziano również miejsca do działalności komercyjnej (stacje benzynowe lub restauracje) - Haćki Wschód i Haćki zachód.

To kolejny etap S19 który ma ułatwić podróżowanie wschodnią częścią Polski. Budową wspomnianego odcinka zajmuje się konsorcjum UNIBEP, a wartość inwestycji ma wynieść ponad 05 milionów złotych.

Większość pozostałych etapów budowy oczekuje na decyzję Wojewody i zezwolenie na realizację inwestycji, część z nich jest w przetargu, a jeszcze inne takiej jak Dobrzyniewo-Białystok Zachód czeka na nową decyzję środowiskowych uwarunkowań. Na ten moment, jak podaje GDDKiA w realizacji (w budowie) jest odcinek Kuźnica - Sokółka, o długości 15,8 km.

Zdjęcie Przebieg trasy S19 / GDDKiA / GDDKiA

Kiedy pojedziemy S19?

Początkowo plan budowy Via Carpatia był częścią Programu Budowy Dróg Krajowych zaplanowanego na lata 2014-2023 (z perspektywą przedłużenia do 2025), jednak teraz jest realizowana w ramach kontynuacji, jako Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych, którego realizacja zaplanowana jest do 2030 roku z perspektywą przedłużenia do 2033. Wszystko wskazuje więc na to, że na Via Carpatię przyjdzie nam jeszcze poczekać.