Koniec obietnicy PiS. Wiemy, kiedy wrócą opłaty za autostradę

Spis treści: 01 Koniec obietnicy PiS. Autostrada A1 znowu będzie płatna?

02 Autostrady w Polsce - które są płatne, a które nie?

Jedną z obietnic wyborczych polityków Prawa i Sprawiedliwości, przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, było zniesienie opłat na autostradach. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 lipca br. autostradą A2 (Stryków - Konin) oraz autostradą A4 (Wrocław - Sośnica) bezpłatnie mogły się poruszać samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle.

W myśl rozporządzenia pobór opłat nie obowiązywał także w weekendy na autostradzie A1 (Gdańsk-Toruń). Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego 4 września od godz. 12.00 całkowicie zniesiono opłaty na autostradzie bursztynowej.

Zdjęcie Darmowy przejazd autostradą A1 obowiązuje od 4 września do 31 grudnia 2023 roku. / Damian Klamka / East News

Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy politykę uwalniania autostrad od opłat za przejazd samochodami osobowymi i motocyklami. Odcinki państwowe są już bezpłatne, wprowadziliśmy wakacyjne zwolnienie za przejazd A1 na trasie Gdańsk - Toruń, a rząd przyjął w ostatnich dniach uchwałę o zwolnieniu tego odcinka z opłat także po 4 września 2023 r. Wielką zmianą na lepsze jest to, że opłaty nie będą pobierane we wszystkie dni tygodnia. mówił przed wyborami minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Koniec obietnicy PiS. Autostrada A1 znowu będzie płatna?

Reklama

Jak jednak wynika z treści rozporządzenia, zawieszenie poboru opłat na autostradzie A1 jest tylko tymczasowe. Zgodnie z komunikatem, który zamieściła we wrześniu firma zajmująca się obsługą odcinka Gdańsk-Toruń, pobór opłat może powrócić 1 stycznia. Z treści instrukcji przygotowanej przez ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, zwolnione z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 od 4 września 2023 r. od godziny 12.00 do 31 grudnia 2023 r. do godziny 23.59 są wszystkie pojazdy kategorii 1 i 1A. Oznacza to, że jeśli politycy nie pochylą się nad sprawą, wówczas od nowego roku kierowcy osobówek i motocykli za przejazd odcinkiem Gdańsk-Toruń będą płacić 30 zł.

Zdjęcie Za przejazd autostradą A1 kierowcy aut osobowych i motocykli płacili wcześniej 30 zł / Piotr Hukalo / East News

Autostrady w Polsce - które są płatne, a które nie?

Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce jest prawie 1850 kilometrów autostrad (do 5 grudnia 2023 roku), które są pod nadzorem GDDKiA. Przed wprowadzeniem ustawy wszystkie były bezpłatne, z wyjątkiem odcinków A2 Stryków-Konin (103 km) oraz A4 Wrocław-Sośnica (162 km) do 1 lipca 2023 roku. Odcinki, na których obowiązuje pobór opłat, ponieważ należą do prywatnych podmiotów, to A2 Konin-Świecko (255 km), A4 Katowice-Kraków (60 km) i do niedawna również A1 Gdańsk-Toruń (152 km).