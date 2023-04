Jedziesz na święta z Niemiec do Polski? Na tych autostradach nie zapłacisz tradycyjnie

Spis treści: 01 Na niektórych odcinkach polskich autostrad nie da się zapłacić w tradycyjny sposób

Na niektórych odcinkach polskich autostrad nie da się zapłacić w tradycyjny sposób

Okres przedświąteczny to czas, kiedy wiele osób pracujących za granicą (z reguły w krajach zachodnich, np. w Niemczech, Francji) wraca do Polski, by święta spędzić ze swoimi bliskimi. Często takie osoby decydują się, że wrócą do kraju własnym samochodem. Wjeżdżając do kraju od zachodniej granicy warto pamiętać, że nie wszędzie na niektórych płatnych odcinkach autostrad nie można uiścić opłat za przejazd w tradycyjny sposób. Na odcinku A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) - Gliwice Sośnica (oba zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) opłaty za przejazd są obsługiwane w rządowym systemie e-Toll.

System e-Toll zastąpił viaToll

Warto przypomnieć, że pierwszym systemem elektronicznego poboru opłat drogowych był wprowadzony w 2011 roku viaToll. Dotyczył on jedynie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. W październiku 2021 roku system ten został zlikwidowany. Jego następcą został e-Toll. Od początku grudnia 2021 roku korzystać mogą z niego także kierowcy poruszającymi się pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. System e-Toll pozwala na elektroniczne wniesienie opłaty za przejazd wspomnianymi drogami.

System e-Toll. Jak kupić bilet na autostradę?

W celu skorzystania ze wspomnianych odcinków autostrad musimy pamiętać, że elektroniczny bilet należy zakupić z wyprzedzeniem. Można to zrobić nawet 60 dni przed planowaną podróżą. Przy zakupie biletu autostradowego należy podać niezbędne dane:

numer rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla

planowaną trasę

planowaną datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu

Bilet można zakupić na stronie internetowej etoll.gov.pl, a także w rządowej aplikacji e-TOLL PL BILET (można ją bezpłatnie pobrać w Google Pay lub Apple App Store na swój telefon). Elektroniczny bilet można również nabyć w aplikacjach partnerów, np. Yanosik, mPay, IKO czy aplikacjach Orlenu (VITAY, ORLEN Pay oraz mFLOTA). Kierowca planujący korzystanie z płatnych odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA może także zakupić bilet w formie fizycznej na stacjach PKN Orlen oraz Lotos.

Przy zakupie biletu należy jednak pamiętać, że okres jego ważności mija po 48 godzinach od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży.

Kierowcy mogą również z nieco innej metody płatności i skorzystać z rządowej aplikacji e-TOLL PL (nie należy jej mylić z aplikacją e-TOLL PL BILET). W odróżnieniu od innych metod naliczanie opłat odbywa się z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych, a więc nie trzeba z wyprzedzeniem deklarować czasu i trasy planowanego przejazdu. Aplikację można bezpłatnie pobrać na telefon w sklepach Google Pay oraz Apple App Store. Ponadto kierowcy mogą skorzystać również z urządzeń OBU (ang. On Board Unit) oraz ZSL, które przekazują dane geolokalizacyjne do systemu e-Toll.

Co zrobić, jeśli zapomniałem opłacić e-Toll?

Kierowcy, którzy wjadą na płatny odcinek autostrady zarządzanej przez GDDKiA bez wykupionego biletu, powinni pamiętać, że "w wyjątkowych sytuacjach" mogą kupić bilet "do 3 dni wstecz od daty zakończenia podróży". Ta możliwość dotyczy jedynie tych kierujących, którzy w czasie jazdy autostradą nie zostali złapani do kontroli. W przypadku podróżowania płatnym odcinkiem autostrady bez opłaconego biletu kierowca otrzymuje grzywnę w wysokości 500 złotych. Na zapłacenie kary mamy 14 dni od daty jej wystawienia. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ, jeśli zrobimy to przed upływem 7 dni grzywna zmniejszy się o 100 złotych do do kwoty 400 złotych.

