Duże zmiany na S17 pod Warszawą. Uwaga na ograniczenia prędkości

Już w zeszły weekend rozpoczęto odśnieżanie oraz odladzanie wyłączonych wcześniej z ruchu części węzła Lubelska, a także odcinka drogi S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wschód - informuje GDDKiA.

Zmiany w organizacji ruchu na drodze S17

We wtorek (20 grudnia) udostępniono do ruchu część węzła Warszawa Wschód. W efekcie kierowcy uzyskali możliwość przejechania nowym przebiegiem DK92, na poziomie -1. Wprowadzenie kolejnych zmian odbyło się w środę (21 grudnia) i czwartek (22 grudnia).

W środę udostępniono dwa odcinki. Chodzi o jezdnię w ciągu S17 relacji Warszawa - Lublin oraz Mińsk Mazowiecki - Lublin. W czwartek z kolei do użytku oddano jezdnię S17 na kierunku Lublin - Warszawa, a także dwa pasy na łącznicy węzła Lubelska, prowadzącej z S2 POW (Południowa Obwodnica Warszawy) w kierunku Lublina. Obowiązująca dotychczas czasowa organizacja ruchu na węźle Lubelska została zlikwidowana.

Zdjęcie Zmiany w organizacji ruchu na S17 będą prowadzone przez kilka najbliższych dni. / GDDKiA / GDDKiA

Czasowo zamknięta została natomiast łącznica, która prowadzi ruch z A2 od strony Terespola na S17 w stronę Lublina. Poruszający się w tym kierunku kierowcy będą korzystać z objazdu przez węzeł Warszawa Wschód. W efekcie możliwe będzie bezpieczne poprowadzenie 2 pasów na łącznicy S2 w stronę Lublina. GDDKiA przypomina, że pod koniec października wprowadzono już dwa pasy ruchu na łącznicy węzła prowadzącej z S17 (od Lublina) na S2 POW do Warszawy.

Przetarg na organizację ruchu na Węźle Lubelska odwołany. Będzie powtórka

Na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na węźle Lubelska zorganizowano przetarg. Wpłynęła jednak tylko jedna oferta, która ponadto dwukrotnie przekroczyła założony budżet. Zorganizowanie nowego przetargu jest planowane na początek 2023 roku. Wyłoniony wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie analiz, prognoz ruchu, a także zbudowanie m.in. przewiązki umożliwiającej przywrócenie ruchu na łącznicy A2 Terespol - S17 Lublin.

Zdjęcie Przetarg na stałą organizację ruchu na węźle Lubelska został unieważniony. / Krzysztof Nalewajko/ GDDKiA / GDDKiA

Głowna trasa drogi S17 oddana do użytku, ale prac nie zakończono

Generalna Dyrekcja zaznacza jednak, że oddanie do użytku głównej trasy S17 nie jest tożsame z zakończeniem wszystkich prac. Wykonawca będzie prowadził jeszcze zadania pozostałe do zrealizowania. Zanim kierowcy dadzą się ponieść emocjom muszą wiedzieć, że obowiązujące póki co ograniczenie to 80 km/h.

Zdjęcie Oddanie głównej trasy S17 do użytku nie oznacza, że prace zostały ukończone. / GDDKiA / GDDKiA

W czasie prowadzonych przeglądów i odbiorów stwierdzono jednak nieprawidłowy stan nawierzchni. Wykonawca usunął usterki. Przedstawić ma także wyniki ekspertyzy przyczyny ich powstania. To zaś pozwoli podjąć decyzję o dalszych działaniach.

Zakończenie prac, przeprowadzenie odbiorów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie spowoduje wprowadzenie drugiego i zarazem ostatniego etapu organizacji ruchu. Do użytku zostanie oddany docelowy przekrój drogi ekspresowej oraz zawrotka na końcu S17 (umożliwi ona zjazd łącznicą w kierunku Warszawy na końcu odcinka S17). Prace są jednak uwarunkowane od warunków atmosferycznych, a także uzyskania decyzji na użytkowanie odcinka.

