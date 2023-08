Droga ekspresowa S61 jest dłuższa o 23 km. Gdzie powstał nowy odcinek?

Od soboty kierowcy mogą jeździć trzecim i ostatnim fragmentem drogi S61 (Via Baltica) w woj. warmińsko-mazurskim. To odcinek od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km.

Zdjęcie Zakończyła się budowa wszystkich odcinków drogi S61 w woj. warmińskio-mazurskim / Marek Maliszewski / Reporter