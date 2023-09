Droga ekspresowa S3 dłuższa. Za 1,1 mld zł wybudowano 15 km

W realizacji pozostaje jeszcze łącznie 50 km S3 pomiędzy Świnoujściem a Troszynem w woj. zachodniopomorskim oraz pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą na Dolnym Śląsku. Udostępnienie tych odcinków do ruchu planowane jest w przyszłym roku, wówczas droga S3 będzie miała 470 km.

Droga S3 gotowa do samej granicy z Czechami

Cały 15-kilometrowy odcinek S3 od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy z Czechami otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Jednak do ruchu został udostępniony tylko 12-kilometrowy S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Pozostały 3-kilometrowy odcinek od węzła Lubawka do granicy państwa zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu budowy drogi D111 po stronie czeskiej, co ma nastąpić w 2025 roku.

Droga S3 Kamienna Góra - granica z Czechami gotowa

Prace przy budowie odcinka pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa trwały 37 miesięcy. S3 to droga dwujezdniowa wyposażona w dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. W ramach zadania powstały trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

Ponadto przebudowano prawie 6 km dróg poprzecznych, wybudowano 16 km dróg serwisowych oraz 4,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Obszar budowy obejmował powierzchnię około 200 ha, a łączna powierzchnia przykryta asfaltową nawierzchnią wynosi ponad 450 tys. m2. Budowa wymagała wykonania prawie 2 mln m3 wykopów i nasypów. Na całej 15-kilometrowej trasie wybudowano 21 mostów i wiaduktów o łącznej długości ok. 4,5 km, co stanowi prawie 30 proc. długości odcinka.

Cała inwestycja kosztowała ponad 1,1 mld zł.

W budowie jeszcze dwa odcinki drogi S3

Wraz z zakończeniem w przyszłym roku budowy tunelowego odcinka S3 oraz pomiędzy Świnoujściem i Troszynem droga S3 będzie kompletna, stanowiąc podstawowy szlan północ-południe wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząc porty w Świnoujściu i Szczecinie, poprzez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę z Czechami.

Droga S3 wybudowana również ze środków unijnych

Budowa S3 od Kamiennej Góry do Lubawki (granica państwa) została dofinasowana środkami Unii Europejskiej w ramach umowy obejmującej realizację czterech odcinków od Legnicy do Lubawki. Wartość całkowita projektu wynosi 3 694 508 698,99 zł, z czego dofinansowanie unijne to 817 858 431,98 zł.

Organizacja ruchu na S3

W przyszłym roku udostępniony do ruchu zostanie odcinek Bolków - Kamienna Góra. Do tego czasu wjazd od północy na oddany dziś odcinek będzie możliwy z DK5 na węźle Kamienna Góra Północ. Na kolejnym węźle tj. Kamienna Góra Południe dostępne będą wszystkie relacje dla kierujących. Na ostatnim węźle Lubawka, z uwagi na brak kontynuacji drogi szybkiego ruchu po stronie czeskiej, pojazdy zostaną przekierowane na drogę wojewódzką nr 369 (DW369).

Dla pojazdów poruszających od granicy obecną DK5 wjazd na drogę S3 będzie możliwy na węźle Lubawka poprzez DW369 lub też na kolejnym węźle Kamienna Góra Południe poprzez DW367. Na węźle Kamienna Góra Północ pojazdy zostaną przekierowane na istniejący odcinek DK5 w kierunku Bolkowa.