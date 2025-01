Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Juszkiewicz zakończył świadczenie swoich usług dla aplikacji. Już w 2020 roku próbowano zastąpić głos lektora sztuczną inteligencją. Zmianę wprowadzono nawet do Map Google, ale efekt, podobnie jak teraz, nie spodobał się Polakom. Dali oni wówczas wyraz swojemu niezadowoleniu w protestach przesyłanych do polskiego oddziału Google. Ostatecznie amerykański gigant wycofał się z nietrafionego pomysłu, a głos Juszkiewicza powrócił do aplikacji.