Co dalej z opłatami za autostradę? Premier Tusk podjął decyzję

Nowy rząd zrobił ukłon w stronę kierowców

Jeszcze wczoraj wydawało się, że opłaty na autostradach w Polsce powrócą i kierowcy znów będą musieli płacić za przejazd odcinkami tras szybkiego ruchu. Dziś po zakończeniu posiedzenia rządu dotarły do nas jednak kolejne pozytywne informacje. Premier Donald Tusk poinformował o podjęciu decyzji o zniesieniu, a właściwie ponownym zwolnieniu kierowców z opłat na autostradzie A1 Gdańsk-Toruń.

Autostrada A1 - Gdańsk-Toruń dalej bezpłatna

Umowa pomiędzy ministerstwem infrastruktury a zarządcą tzw. autostrady bursztynowej, czyli odcinka A1 na trasie Gdańsk-Toruń miała dobiec końca z dniem 31 grudnia 2023 roku. Wszystko wskazywało więc na to, że opłaty na tym odcinku powrócą z nowym rokiem, jednak temat został podjęty na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Ze słów premiera Tuska, wypowiedzianych tuż po zakończeniu posiedzenia wynika jednak, że kierowcy zostaną ponownie zwolnieni z opłat na tej autostradzie:

Podjęliśmy uchwałę dot. ponownego zwolnienia z opłat na autostradzie w kierunku Gdańsk-Toruń. (...) Wiadomo, także po decyzjach poprzedniego rządu ten system zrobił się dość skomplikowany, jeśli chodzi o opłaty na autostrady. Ale zanim doprowadzimy do czytelnego i ogólnie obowiązującego systemu, chcemy utrzymać tę ulgę dla korzystających z tej autostrady - tak żeby nadal była ona bezpłatna. Premier Donald Tusk

Poprzedni rząd zawarł z zarządcą A1 umowę okresową

Poprzedni rząd obiecując kierowcom darmowe autostrady zawarł z zarządcą A1 na trasie Toruń-Gdańsk - spółką AmberOne - tylko umowę okresową obowiązująco do 31 grudnia do godziny 23:59. To oznaczało, że opłaty miały powrócić z dniem 1 stycznia 2024 roku, o czym nie omieszkała poinformować na swojej stronie spóła AmberOne publikując taką informację:

Zgodnie z instrukcją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury, od 4 września 2023 r. od godziny 12:00 do 31 grudnia 2023 r. do godziny 23:59 wszystkie pojazdy kategorii 1 i 1A są zwolnione z opłat za przejazd AmberOne autostradą A1.

Przed zniesieniem opłaty obowiązywały wszystkie pojazdy w tym oczywiście samochody osobowe do 3,5 tony i motocykle, które za przejazd musiały zapłacić 30 zł. Po podpisaniu umowy z zarządcą opłaty dla motocykli i samochodów o DMC do 3,5 tony zostały zniesione.