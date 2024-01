Spis treści: 01 Nowe odcinki drogi S61 w 2023 roku

02 Dokończenie Via Baltica i budowa nowych odcinków Via Carpatia

03 Budowa drogi Via Carpatia w Polsce

Nowe odcinki drogi S61 w 2023 roku

Droga ekspresowa S61 to fragment I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica, który łączy Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią oraz Finlandią. S61 jest tym korytarzem transportowym na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej (Mazowieckie) dalej przez województwo podlaskie (rejon Śniadowa, Łomży, Kolna), fragment województwa warmińsko-mazurskiego (rejon Ełku) przez Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku. Cała ta droga ma ok. 220 km.

GDDKiA podsumowała w komunikacie, że w 2023 r. oddano do użytku kolejne 49 km tej trasy. Były to:

węzeł Łomża Zachód (który pozwolił używać kierowcom w całości odcinek Łomża Południe-Łomża Zachód),

odcinek Ełk Południe-Wysokie (węzeł Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie,

odcinek Ostrów Mazowiecka Północ-Śniadowo (woj. mazowieckie).

"Trwa jeszcze przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu S8 przed węzłem Ostrów Mazowiecka Północ oraz układanie nawierzchni na tejże jezdni" - podała GDDKiA.

Dokończenie Via Baltica i budowa nowych odcinków Via Carpatia

W 2024 r. mają się zakończyć prace na ostatnim blisko 13 km odcinku S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. "To obwodnica Łomży. Wykonawca ma za zadanie udostępnić ją do ruchu - na zasadzie przejezdności jedną nitką mostu na Narwi - w połowie 2024 roku. To pozwoli na ruch samochodów ciężarowych po S61 do granicy z Litwą z ominięciem Łomży" - podkreśliła w komunikacie podsumowującym 2023 r. GDDKiA. Obwodnica Łomży, pełny standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, ma mieć w 2025 r.

Jesienią 2023 r. w Podlaskiem rozpoczęła się natomiast budowa trzech pierwszych odcinków międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia o łącznej długości 39,3 km. Ruszyła budowa S19 na odcinkach:

Haćki-Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski-Boćki

Boćki-Malewice

Łączna wartość tych trzech rozpoczętych inwestycji to blisko 979 mln zł.

Zdjęcie Budowa drogi S61 Via Balica / GDDKiA

Budowa drogi Via Carpatia w Polsce

Szlak Via Carpatia z północy na południe Europy wiedzie od granicy z Litwą w Budzisku przez Białystok, Lublin do granicy ze Słowacją w Barwinku, ma mieć ok. 700 km.

Jego elementami są odcinki dróg ekspresowych S61, S16, a także większość przebiegu S19. Via Carpatia będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego (Lublin jest już połączony z Rzeszowem). Wszystkie inwestycje realizowane są w Ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. przypomniała GDDKiA

Od stycznia 2023 r. trwa natomiast budowa odcinka S19 od granicy z Białorusią w Kuźnicy do Sokółki. "Obecnie kończą się już roboty ziemne i rozpoczęła się budowa obiektów inżynierskich" - podała GDDKiA. Dodano, że ten odcinek S19 ma być oddany do użytku na przełomie 2024 i 2025 r.

Drogowcy mają także wybrane najkorzystniejsze oferty (ale jeszcze bez podpisania umów z wykonawcami) na projekt i budowę innych podlaskich odcinków S19: Sokółka-Czarna Białostocka, Czarna Białostocka-Białystok Północ i Białystok Północ-Dobrzyniewo. To łącznie ponad 46 km przyszłej drogi S19, a łączna wartość tych inwestycji to blisko 1,5 mld zł. Umowy z wykonawcami mają być podpisane w pierwszym kwartale 2024 r. - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a cały ten odcinek ma być budowany w latach 2025-2028. Będą też kontynuowane prace przygotowawcze do budowy innych odcinków S19 na południe od Białegostoku.