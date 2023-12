Będzie drożej na A4. Część kierowców poczuje zmianę w styczniu

Ostatnie podwyżki na odcinku Kraków-Katowice autostrady A4 miały miejsce 3 kwietnia bieżącego roku. Wówczas zarządca Stalexport wprowadził nowe stawki, które objęły wszystkie kategorie pojazdów, a opłaty na obu placach poboru opłat (Mysłowice oraz Balice) wzrosły o:

2 zł dla kategorii 1 (15 zł, 13 zł z aplikacją)

3 zł dla kategorii 2 i 3 (27 zł, 19 zł z bonifikartą)

6 zł dla kategorii 4 i 5 (46 zł)

1 zł dla motocyklistów (7 zł)

Przez internet było taniej. Już nie będzie

Do tej pory kierowcy aut osobowych (kategorii 1) korzystający z elektronicznych form wnoszenia opłat, za przejazd płacili 2 zł mniej, niż osoby korzystające z tradycyjnych form - czyli 13 zł. Zarządca drogi zadecydował, że z dniem 16 stycznia 2024 roku zostanie zniesiona preferencyjna stawka dla pojazdów kategorii 1 (aut osobowych). Oznacza to, że niezależnie od tego, w jaki sposób uiścimy opłatę (fizycznie lub elektronicznie), ta zawsze wyniesie 15 zł.

Autostrada A4. Teraz wszyscy zapłacą tyle samo

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska, zarządzająca autostradą, poinformowała, że częściowe zautomatyzowanie placów poboru opłat (Mysłowice i Balice) zauważalnie zwiększyło przepustowość. Rosnące zainteresowanie elektroniczną formą wnoszenia opłat za przejazdy, skłoniło zarządcę do przeznaczenia dla kierowców korzystających z płatności automatycznych po trzy, a w sytuacjach dużego natężenia ruchu - nawet po cztery pasy dla każdego kierunku jazdy w Mysłowicach i w Balicach. Osobną bramkę zyskali także kierowcy samochodów ciężarowych, którzy wybierają metody płatności automatycznych.

Płatne autostrady w Polsce

Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce jest prawie 1850 kilometrów autostrad (do 5 grudnia 2023 roku), które są pod nadzorem GDDKiA. Przed wprowadzeniem ustawy wszystkie były bezpłatne, z wyjątkiem odcinków A2 Stryków-Konin (103 km) oraz A4 Wrocław-Sośnica (162 km) do 1 lipca 2023 roku. Odcinki, na których obowiązuje pobór opłat, ponieważ należą do prywatnych podmiotów, to A2 Konin-Świecko (255 km), A4 Katowice-Kraków (60 km) i do niedawna również A1 Gdańsk-Toruń (152 km).