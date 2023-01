256 km nowych dróg gotowych w 2023 roku. Mamy ich listę

Spis treści: 01 Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku

02 Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

03 Najbliższe przetargi na kolejne odcinki dróg

04 Umowy na nowe drogi krajowe

05 Budowy dróg zakończone w 2022 roku W roku 2023 roku planowane jest zakończenie prac na blisko 50 km autostrady A18, dzięki czemu kierowcy będą mogli już korzystać z całego przebiegu tej trasy od granicy z Niemcami do A4. Ponadto planowane jest oddanie do ruchu ponad 190 km dróg ekspresowych - odcinków S3, S7, S11, S14, S17, S52 i S61. Droga S10 połączy Bydgoszcz z Toruniem. Jest ostatnia umowa

Jedną z najważniejszych inwestycji, która ma zostać zakończona w tym roku jest tunel pod Świną, który połączy wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu. Nowa trasa ma 3,2 km długości, w tym blisko 1,5 km biegnie tunelem, pierwsi kierowcy pojadą nią w maju.

W 2023 roku kierowcy zyskają trzy nowe odcinki S61: Ełk Południe - Kalinowo, Podborze - Śniadowo i Łomża Zachód - Łomża Południe; łącznie mają one 50 km długości.

Inwestycje na drogach krajowych będą realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK), który Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2022 r., a także w ramach Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o wartości 294 mld zł, zaplanowanych do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w. Przyjęcie Programu przez rząd, co wiąże się także z zapewnieniem finansowania dla ujętych w nim zadań, umożliwia ogłoszenie przetargów na nowe inwestycje.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł. Główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Najbliższe przetargi na kolejne odcinki dróg

- W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargów na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o trzeci, a na odcinku najbliżej stolicy o czwarty pas ruchu na obu kierunkach. Uruchomione zostaną także postępowania przetargowe dla odcinków drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego aż do fragmentu tej trasy Przełom/Mniów - Kielce, a także od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Plany przetargowe obejmują również odcinki dróg ekspresowych S7 Czosnów - Kiełpin oraz S11 Bobolice - Szczecinek. W sumie w tym roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na 480 km dróg w ramach RPBDK i 85 km w ramach PB100.

Umowy na nowe drogi krajowe

W bieżącym roku zaplanowano zawarcie kontraktów na kluczowe odcinki dróg ekspresowych:

S7 Czosnów - Kiełpin,

S10 Toruń Zachód - Toruń Południe,

S11 Bobolice - Szczecinek,

S12 od Piasków do granicy z Ukrainą,

S16 Olsztyn - Biskupiec,

S17 Piaski - Zamość,

S19 Jawornik - Domaradz;

S74 pomiędzy granicą województw łódzkiego i świętokrzyskiego a obwodnicą Opatowa.

W 2023 r. jest planowane ponadto zawarcie umów na realizację obwodnic Dzwoli, Gorajca i Gąsek.

Budowy dróg zakończone w 2022 roku

W 2022 roku kierowcy zyskali łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, blisko 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Dzięki ukończeniu dwóch odcinków S19 kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej od Rzeszowa do Lublina, a dzięki S17 - do Warszawy. Jedną z najważniejszych dróg oddanych do ruchu w ubiegłym roku jest Trasa Kaszubska, czyli S6 na odcinku od Gdyni do Bożepola Wielkiego. Kierowcy mogą korzystać z całego przebiegu autostrady A1, a także z S7 od Płońska aż do Trójmiasta. Oddany do użytkowania został także tunel drogowy na trasie łączącej Kraków z Zakopanem, pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7.

