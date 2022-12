1486 km dróg w budowie. 2500 km - w przygotowaniu. GDDKiA podsumowuje rok

Spis treści: 01 Rok 2022 w liczbach - 329 km nowych dróg w Polsce

02 Rok 2022 w liczbach - drogowcy nie próżnowali

03 Inflacja uderza w drogowców

04 GDDKiA - jakie plany na rok 2023?

Wydatki inwestycyjne GDDKiA na koniec listopada 2022 roku wyniosły ponad 12,5 mld zł. Jest to ok. 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to też drugi, po rekordowym 2020 roku, najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach.



Rok 2022 w liczbach - 329 km nowych dróg w Polsce

"W tym roku ogłosiliśmy już przetargi dla 17 inwestycji o łącznej długości ponad 184 km. Podpisaliśmy umowy dla 24 zadań o długości ok. 333 km i wartości niemal 13 mld zł. Oddaliśmy też do ruchu 17 inwestycji o długości prawie 169 km" - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na spotkaniu z przedstawicielami branży drogowej.



Do końca roku planujemy jeszcze ogłosić przetargi dla siedmiu zadań o długości 83 km oraz zamierzamy przekazać kierowcom 10 odcinków dróg o długości ponad 160 km - dodał Żuchowski.

Rok 2022 w liczbach - drogowcy nie próżnowali

Zdjęcie Stan realizacji inwestycji drogowych w Polsce w 2022 roku / GDDKiA

Jak wynika z obszernego raportu podsumowującego działania GDDKiA w roku bieżącym i plany na rok 2023, obecnie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) i Programu budowy 100 obwodnic (PB100), w realizacji znajduje się 113 inwestycji o łącznej długości ponad 1486 km. 10 zadań o długości 109,5 km jest w przetargu, a 161 o łącznej długości ok. 2500 km na etapie przygotowania. Oprócz tego przygotowywane są również inwestycje o długości aż 305 km nie objęte Programem Budowy Dróg Krajowych 305 km.



Chodzi o drogi:



S5 Wirwajdy - Nowe Marzy,

S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina, S16 Ełk - Knyszyn,



S50/A50 Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).



Inflacja uderza w drogowców

W 2022 roku złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 46 zadań, a dla kolejnych trzech złożenie wniosku o decyzję ZRID planowane jest jeszcze przed końcem roku. Do tej pory udało się już uzyskać decyzje dla 37 inwestycji. Dla kolejnych 15 pozyskanie ZRID planowane jest przed końcem roku.



Przypominamy, że wydanie decyzji ZRID umożliwia nie tylko rozpoczęcie budowy, ale także procesu odszkodowawczego dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości przewidzianych pod drogę.



GDDKiA informuje, że od lipca bieżącego roku podpisało aneksy waloryzacyjne łącznie dla 114 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców. Aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego, czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych.



GDDKiA - jakie plany na rok 2023?

Plany GDDKiA na przyszły rok obejmują m.in. ogłoszenie przetargów na odcinki o łącznej długości co najmniej 480 km. Chodzi m.in. o:

46 km drogi ekspresowej S19 Sokółka Północ - Dobrzyniewo (woj. podlaskie),



71 km S74 w woj. świętokrzyskim (S74 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa, S74 Łagów - Jałowęsy - Tomaszów i S74 granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów),



57 km drogi ekspresowej S11 w woj. wielkopolskim (S11 obwodnica Obornik, S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno).



W ramach Programu Budowy 100 obwodnic mają zostać ogłoszone postępowania dla 12 inwestycji o długości 85 km. Będą to m.in. obwodnice:



Kroczyc w ciągu DK78 (woj. śląskie),



Srocka w ciągu DK12 (woj. łódzkie),



Głogowa w ciągu DK12 (woj. dolnośląskie),

Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (woj. lubuskie).



Ponadto GDDKiA planuje też przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych.