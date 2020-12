Zespół Toyoty w WRC ma nowego szefa

Fin Jari-Matti Latvala zastąpił rodaka Tommiego Makinena na stanowisku szefa startującego w rajdowych mistrzostwach świata (WRC) zespołu Toyota Gazoo Racing – poinformowano w komunikacie.

Z kolei 35-letni Latvala trzykrotnie zajmował drugie miejsce w MŚ - w 2010, 2014 i 2015 roku. Od 2002 do 2020 roku startował w 209 rajdach WRC.



Francuz Sebastien Ogier, który w tym sezonie w barwach zespołu Toyoty wywalczył po raz siódmy tytuł mistrzowski, przedłużył kontrakt na 2021 rok. To ma być ostatni sezon w karierze w WRC 37-letniego kierowcy. W ekipie są też wicemistrz świata Brytyjczyk Elfyn Evans i Fin Kalle Rovanpera.



Nowy sezon rozpocznie się w dniach 21-24 stycznia i będzie to Rajd Monte Carlo.

