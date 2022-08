Ypres Rally Belgium WRC 2022. Trwa dobra seria Tanaka i Hyundaia

Ypres Rally Belgium po raz drugi gościł uczestników Rajdowych Mistrzostw Świata. Tegoroczna edycja składała się z 20 asfaltowych odcinków specjalnych, o całkowitej długości 282 kilometrów, wytyczonych w przepięknych rejonach Zachodniej Flandrii.

Estończyk najszybszy w Finlandii

Niezwykle zacięta walka zakończyła się triumfem załogi Ott Tanak/Martin Jarveoja. Estończycy, reprezentujący zespół Hyundaia, dopisali do swojego dorobku w bieżącym sezonie trzeci triumf, drugi z rzędu po wygranej w poprzedzającym belgijską rundę, Rajdzie Finlandii.

- Bez dwóch zdań, zwycięstwo w Belgii jest dla nas samych miłą niespodzianką, podobnie zresztą jak w Finlandii - mówił na mecie w Ypres Ott Tanak. - Udało się to wszystko dobrze poskładać, nawet jak nie czułem się komfortowo. Takie wyniki cieszą, ale wiem, że przed nami jeszcze dużo pracy - zakończył mistrz Świata z 2019 roku.

5 sekund. Tyle zadecydowało o zwycięstwie

Odrobinę niedosytu po zakończeniu belgijskiej rundy czuli Elfyn Evans i Scott Martin. Walijsko-brytyjski duet po przejechaniu 20 odcinków okazał się wolniejszy od zwycięzców zaledwie o 5 sekund.

Zdjęcie Evans na mecie nie był zadowolony / materiały prasowe

- Nigdy nie można być zadowolonym z drugiego miejsca - krótko podsumował trzy dni belgijskich zawodów Evans. - To był solidny weekend w naszym wykonaniu i szkoda tylko piątkowego kapcia. Podziękowania dla zespołu, samochód pracował naprawdę dobrze.

Na najniższym stopniu podium, podobnie jak w Finlandii, stanęli Esapekka Lapi i Janne Ferm. Załoga Toyoty zaliczyła w miarę równy weekend, bez niespodzianki w postaci rolki na przedostatnim odcinku specjalnym.

Zdjęcie Lappi uzupełnił podium w Finlandii / materiały prasowe

- Za każdym razem dajemy z siebie wszystko - tłumaczył w Ypres Lappi. - Kilka razy w tym roku mieliśmy po prostu pecha, tym razem znowu wszystko ułożyło się w dobrą całość.

Pechowy występ w Rajdzie Finlandii (urwane koło na pierwszym odcinku specjalnym), Olivier Solberg pilotowany przez Elliotta Edmondsona zamienił na czwarte miejsce w belgijskiej rundzie. Syn byłego mistrza Świata, Petera Solberga, tym razem lepiej poradził sobie z wymagającymi odcinkami, dowożąc do mety solidne punkty.

- To był bardzo trudny weekend, na równie trudnych odcinkach - cieszył się na mecie młody Szwed. - Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łatwe, ale dostałem mocne wsparcie od zespołu. Miło jest zdobyć w końcu jakieś punkty.

Piątym duetem Ypres Rally okazali się protegowany Toyoty, Takamoto Katsuta. Japończyk, razem ze swoim pilotem Aarone Johnstonem, finiszował ponad 6 minut za zwycięską załogą.

- Przetrwaliśmy weekend, choć chwilami nie było łatwo. To cieszy - skwitował 9. rundę mistrzostw Świata Katsuta.

W mistrzostwach prowadzi Rovanpera

W klasyfikacji generalnej po dotychczas rozegranych rundach prowadzenie utrzymał Kalle Rovanpera, na drugiej pozycji umocnił się Ott Tanak, a na trzecią - kosztem Thierrego Neuville’a (Belg nie ukończył rajdu) - awansował Elfyn Evans.

Kategorię WRC2 pewnie wygrali Stefan Leffebvre i Andy Malfoy (Citroen C3 Rally2). Lefebvre, były kierowca fabrycznej ekipy Citroena w mistrzostwach Świata, na mecie wyprzedził liderów klasy, norweską załogę Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Rally2 evo). Trzecie miejsce przypadło francuskiej ekipie, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroen C3 Rally2).

Dotychczas drudzy w rocznej klasyfikacji WRC2 Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Lotos RT), po belgijskiej rundzie spadli na trzecie miejsce. Wiceliderami zostali Francuzi Rossel i Sarreaud, a pierwsze miejsce utrzymali Mikkelsen i Eriksen.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Orlen Team, Skoda Fabia Rally2 evo) zajmują obecnie 12 miejsce w WRC2.

Do końca sezonu pozostały jedynie 4 rundy. Na początku września (8-11) zostanie rozegrany Rajd Akropolu. Później załogi przeniosą się na Antypody (Rajd Nowej Zelandii). Pod koniec października wrócą do Europy, a dokładniej do Hiszpanii (20-23.10), by całość rywalizacji zakończyć w równie dalekiej co Nowa Zelandia, Japonii.

Rajd Belgii 2022 klasyfikacja generalna

Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST, Hyundai i20N Rally1) Elfyn Evans/Scott Martin (GB, Toyota GR Yaris Rally1), + 5 sek. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN, Toyota GR Yaris Rally1), + 1:41,6 min. Olivier Solberg/Elliott Edmondson (S/GB, Hyundai i20N Rally1), + 3:28,5 min. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (J/F, Toyota GR Yaris Rally1), + 6:06,1 min.

Rajdowe Mistrzostwa Świata - klasyfikacja generalna po 4 rundach

Kalle Rovanpera (FIN) 203 pkt. Ott Tanak (EST) 131 pkt. Elfyn Evans (GB) 116 pkt. Thierry Neuville (B) 106 pkt. Takamoto Katsuta (J) 92 pkt.

Rajdowe Mistrzostwa Świata - klasyfikacja WRC2