Współcześni i legendarni mistrzowie na Historycznym Kryterium Karowa

Za sprawą obchodów 100-lecia Rajdu Polski, to był niezwykle emocjonujący i widowiskowy weekend, nie tylko dla polskiego i europejskiego motorsportu, ale także dla każdego miłośnika motoryzacji. Do obecnych i legendarnych rajdowych mistrzów na Autodromie Bemowo dołączyli początkujący adepci sportowej jazdy i entuzjaści pięknych ikon światowej motoryzacji.

Na starcie Historycznego Kryterium Karowa stanęło 16 mistrzowskich załóg reprezentujących Motul Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski.

Takim nazwisk jak Jaroszewicz, Krupa, czy Cierzyński nikomu nie trzeba przedstawiać. Rajdowe legendy zaszczyciły swoją obecnością słynną “Panią Karową" i po raz kolejny pokazały, że mistrzowską jazdę mają we krwi, dając popis niezwykle precyzyjnej, ale przy tym bardzo widowiskowej jazdy. Najszybciej w tej stawce trasę na ulicy Karowej pokonał Andrzej Jaroszewicz, pilotowany przez Alicję Grzybowską, w Volvo PV 144S. Załoga zebrała od wszystkich wyrazy uznania za najbardziej efektowny przejazd.

Mistrzowie HRSMP na czele

Współcześni mistrzowie nie pozostali dłużni rajdowym legendom i także starali się urwać każdą dziesiątą sekundy na wymagającej i bardzo technicznej trasie. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł duet trzykrotnych mistrzów Motul HRSMP w składzie Robert Luty i Marcin Celiński w Subaru Legacy, za którymi na drugim miejscu kryterium ukończyli Adam Kacprzyk i Maciej Tworski w Lanci Delta HF Integrale, przed trzecimi w klasyfikacji generalnej Grzegorzem Olchawskim i Łukaszem Wrońskim w Audi Quattro S1. Te same załogi rozdzieliły między siebie trzy pierwsze miejsca w klasie 4WD.

Klasa 2WD to sukces kierowcy jeżdżącego pod pseudonimem Elefant, pilotowanego tym razem przez Emilię Kotarską w BMW E30 318IS, za którymi uplasowali się Piotr Zaleski i Piotr Szadkowski w Talbocie Sunbeam, przed Piotrem Kiepurą i Mateuszem Galle w kultowym Polonezie 2000.

Wśród zespołów triumfował NOXy Rally Team przed GO+ Cars, a wśród producentów Fiat Abarth Rally Team.

Motoryzacyjne święto na Bemowie

Zmagania w Historycznym Kryterium Karowa, były punktem kulminacyjnym obchodów 100-lecia Rajdu Polski. Mieszkańcy dzielnicy Bemowo i całej Warszawy mogli w niedzielę podziwiać nie tylko reprezentantów Motul HRSMP, ale także przepiękne i kultowe ikony motoryzacji, które pojawiły się na zlocie pojazdów zabytkowych przed siedzibą Automobilklubu Polski.

Dodatkowo każdy mógł spróbować swoich sił w sportowej jeździe na terenie Autodromu Bemowo podczas otwartego dla miłośników sportowej jazdy Track Day. Wystarczyło mieć ze sobą sprawny samochód, kask oraz gaśnicę i można było ścigać się, doskonaląc swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach na terenie autodromu.

Imprezy i ich połączona formuła bardzo spodobały się zarówno samym uczestnikom, jak i osobom, które odwiedzały bemowskie miasteczko rajdowe, podziwiając licznie zgromadzone klasyki. To był bardzo udany motoryzacyjny weekend i wszystko wskazuje na to, że jest to początek cyklu imprez motoryzacyjnych, które będą stale odwiedzały warszawskie Bemowo.

