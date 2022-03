- WRC 2 to kolejny krok w kierunku naszych marzeń. Bardzo mocno wierzę w to, że nasz potencjał jest bardzo wysoki i tak naprawdę będziemy go dopiero odkrywać. Naszą przygodę z rajdami na absolutnie najwyższym poziomie rozpoczniemy od Rajdu Chorwacji. Pora na to, aby zebrać doświadczenie na tych najważniejszych rajdowych trasach świata. Wierzę w to, że potwierdzimy nasz potencjał. Ufam, że w skali najbliższych lat udowodnimy, że polska załoga może liczyć się w walce o miejsce w fabrycznych zespołach WRC.

- podkreśla kierowca ORLEN Team.