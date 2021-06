Toyoty najszybsze w Kenii

1 / 7

Po drugim dniu rajdu po kenijskich bezdrożach załoga Zasada/Borysławski zbliża się do mety, natomiast Chwist/Heller przez problemy z autem musieli wycofać się z etapu, ale wrócili w niedzielę na trasę rajdu. Nestor rajdowego świata, 91-letni Sobiesław Zasada, który startował do dzisiejszego etapu z 24. pozycji w klasyfikacji generalnej (drugiej w klasie RC3), spokojnie i konsekwentnie przemierzał sobotnie oesy, skutecznie realizując swoją taktykę. Dzielnie przejechał wszystkie dzisiejsze próby i na koniec dnia zameldował się na 29. miejscu. Jadę konsekwentnie w swoim tempie. Rajd słusznie nazywany jest najtrudniejszym na świecie. Dzisiaj kolejny niełatwy dzień, a na domiar złego spadł deszcz i było bardziej ślisko niż na lodzie – powiedział Zasada po powrocie do parku serwisowego. Dość niefortunnie rozpoczęła załoga Daniel Chwist/Kamil Heller, która uszkodziła zawieszenie Forda Fiesta Rally3 na czwartym kilometrze OS8 Elmenteita (14,67 km). Auto powróciło do parku serwisowego na lawecie. Po rewelacyjnej jeździe na piątkowym etapie wnuk Zasady zajmował 9. miejsce. Pechowa przygoda w sobotni ranek zepchnęła tę załogę na 19. miejsce, ale nasi reprezentanci powrócą do walki niedzielę. Finałowy etap będzie mieć w niedzielę postać dwóch pętli w rejonie jeziora Naivasha. Rozpocznie się o godz. 6:26 czasu polskiego od odcinka Loldia 1 (11,33 km), a zakończy około godz. 13:30 czasu polskiego odcinkiem specjalnym Hell’s Gate 2 (10,56 km), który będzie stanowić super stage. Ceremonia pucharowa jest zaplanowana na godz. 14:00 czasu polskiego w parku serwisowym w Naivasha. Oto wypowiedzi czołowych uczestników Rajdu Safari na temat wyczynu Sobiesława Zasady.