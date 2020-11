Toyota z Michaelem Jordanem tworzą nowy zespół NASCAR

Toyota będzie wspierać w NASCAR Cup Series zespół, którego współwłaścicielem jest Michael Jordan, jeden z najlepszych koszykarzy wszech czasów. Toyotę Camry w barwach 23XI Racing poprowadzi Bubba Wallace, a auto z numerem 23, czyli najsłynniejszym numerem z koszulek Jordana z czasów gry w NBA, zadebiutuje podczas wyścigu Daytona 500 w lutym 2021 roku.

Toyota ogłosiła, że wesprze nowy zespół 23XI Racing, który będzie startował w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej w USA. Jordan powołał do istnienia ekipę razem z Dennym Hamlinem, który wciąż jest aktywnym zawodnikiem i w sezonie 2020 walczy o tytuł w NASCAR Cup Series za kierownicą Camry. Toyota Motor North America (TMNA) przy pomocy swojego sportowego oddziału Toyota Racing Development (TRD) będzie odpowiadać za budowę silników oraz zapewni wsparcie technologiczne, informatyczne i techniczne.

“Jesteśmy przeszczęśliwi, że stworzymy zespół razem z Michaelem. Pochodzę z Chicago, widziałem na własne oczy determinację Jordana, gdy prowadził swój zespół do sześciu tytułów mistrzowskich. Wiem, że tę samą pasję i etykę pracy wniesie do wyścigów" - powiedział Ed Laukes, wiceprezes ds. marketingu w TMNA.

Umowa 23XI Racing z Toyotą pozwoliła także na zawarcie partnerstwa z Joe Gibbs Racing, od którego nowy zespół kupi podwozia, a także będzie miał zapewnione wsparcie techniczne. Toyota oraz TRD od lat zachęcają zespoły korzystające z samochodów japońskiego koncernu do wymiany doświadczeń i informacji.

“Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w początkach nowego zespołu wyścigowego. Trzy dekady temu sami byliśmy w podobnej sytuacji i zbliżone partnerstwo pozwoliło nam postawić pierwsze kroki. To wielkie wydarzenie dla serii NASCAR, że osoba o takiej pozycji i estymie jak Michael Jordan dołącza do naszego sportu" - powiedział Joe Gibbs.

Jordan z Toyotą po mistrzostwo

Jordan od lat jest fanem NASCAR. Jednak przede wszystkim to jedna z największych legend w historii koszykówki oraz globalnych ikon sportu. Przez 13 lat grał w Chicago Bulls, z którymi zdobył sześć mistrzowskich tytułów. W 2009 roku za swoje sportowe osiągnięcia został włączony do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, czyli koszykarskiej Galerii Sław. Jordan to także biznesmen. W 2010 roku został pierwszym byłym koszykarzem, który został właścicielem klubu NBA. To do niego od dekady należy zespół Charlotte Hornets. Teraz Jordan chce odnosić sukcesy wyścigowe.

“Chciałbym, żeby zespół 23XI Racing dołączył do grona pretendentów do tytułu tak szybko jak to tylko możliwe. Nasze partnerstwo z Toyotą i Joe Gibbs Racing daje nam odpowiedni sprzęt, zasoby oraz wiedzę, by było to możliwe" - stwierdził Jordan.

Zaufanie do Toyoty

Hamlin, który jest wspólnikiem Jordana, to kierowca wyścigowy, który od ponad dekady jest w rodzinie Toyoty. Za kierownicą Camry przygotowanej do serii NASCAR po raz pierwszy usiadł w 2008 roku. Od tamtej pory wygrał 41 wyścigów, w tym trzykrotnie słynne Daytona 500, a 10-krotnie kończył sezon w najlepszej dziesiątce kierowców. W sezonie 2020 wciąż liczy się w grze o tytuł.

“Toyota to ważna część mojej kariery w NASCAR. Razem osiągnęliśmy wiele. Gdy zdecydowałem o założeniu własnego zespołu, wiedziałem, że chciałbym go tworzyć razem z Toyotą, bo widziałem jak pomaga swoim ekipom. Toyota wspiera moją wizję zespołu i będzie jego częścią" - powiedział Hamlin.

23XI Racing będzie korzystał z nascarowej odmiany Toyoty Camry. Biały samochód z czerwonymi elementami będzie miał numer 23, czyli taki, który najbardziej kojarzy się z koszykarską karierą Michaela Jordana. Za kierownicą Camry w barwach 23XI Racing zasiądzie Bubba Wallace, czyli jeden z najbardziej utytułowanych Afroamerykanów w stawce. Dla niego to powrót do auta Toyoty po kilku latach przerwy.

Zespół Jordana w NASCAR Cup Series zadebiutuje w wyścigu Daytona 500, który zaplanowano na 14 lutego 2021 roku. Toyoty Camry wystawią także ekipy Joe Gibbs Racing oraz Gaunt Brothers Racing.