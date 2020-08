Startują rajdowe Mistrzostwa Polski

Dziewięć odcinków specjalnych znalazło się w programie samochodowego 29. Rajdu Rzeszowskiego, który zainauguruje tegoroczny skrócony z powodu pandemii koronawirusa sezon w Polsce.

Zdjęcie Rajd Rzeszowski 2019 /INTERIA.PL

Impreza, która odbędzie się w dnia 6-8 sierpnia zostanie rozegrana na wąskich, asfaltowych odcinkach specjalnych w rejonie Rzeszowa, będzie także rundą mistrzostw Słowacji.



Trasa OS-ów liczy około 130 km. W piątek 7 sierpnia kierowcy dwukrotnie przejadą próby Pstrągowa (15,6 km) oraz Lubenia (17,4 km). Dzień zamknie 2-km odcinek na ulicach Rzeszowa.



W sobotę zaplanowano cztery odcinki pokonywane dwukrotnie - Zawadka (18,5 km) i Zagorzyce (14,2 km). Na mecie pierwsza załoga pojawi się na rzeszowskim rynku po godzinie 15.



Na liście startowej jest 98 załóg, w tym 82 z Polski, 13 ze Słowacji oraz po jednej z Finlandii, Czech i Węgier. Do pierwszej rundy mistrzostw Polski zgłosiło się 67 zawodników, 28 do rajdowych mistrzostw Słowacji, 24 do mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej, a 16 do MOTUL historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski.



Z jedynką pojedzie Fin Jari Huttunen (Hyundai I20 R5). Numer drugi będzie miał na samochodzie mistrz kraju sprzed dwóch lat, aktualny wicemistrz Słowacji Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5). Trójkę przyznano aktualnemu mistrzowi Słowacji Martinowi Kociemu (Skoda Fabia R5), zaś czwórkę wicemistrzowi Polski Tomaszowi Kasperczykowi (Volkswagen Polo R5).



W rajdzie nie pojedzie obrońca tytułu Mikołaj Marczyk, który w tegorocznym sezonie zdecydował się na starty w mistrzostwach Europy.



Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny krajowy sezon rajdowy został ograniczony tylko do czterech imprez.



Po odwołaniu rajdów Polski, Żmudzi na Litwie oraz Nadwiślańskiego, z których dwa pierwsze miały być rozgrywane na nawierzchni szutrowej, w kalendarzu zostały tylko rundy asfaltowe.



Trzy pierwsze Rzeszowski, Śląska i Świdnicki-Krause odbędą się w Polsce, natomiast ostatnią finałową rundą będzie słowacki Rajd Koszyc.





Kalendarz RSMP 2020:



6-8 sierpnia 29. Rajd Rzeszowski

10-12 września Rajd Śląska

2-4 października 48. Rajd Świdnicki-Krause

16-18 października 46. Rajd Koszyc (Słowacja)