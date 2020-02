Robert Kubica w DTM przez cały sezon!

W tym sezonie Robert Kubica nie tylko będzie kierowcą testowym zespołu Alfa Romeo w Formule 1, ale będzie również startował w niemieckiej serii wyścigowej DTM.

Zdjęcie Robert Kubica ma powody do radości. Orlen sfinansuje jego starty w DTM /Getty Images

Polski kierowca będzie startował samochodem BMW M4 DTM w barwach zespołu ART Grand Prix. To pierwszy raz, gdy prywatny zespół wyścigowy będzie startował w DTM, wykorzystując samochód BMW.



ART Grand Prix to założony w 2005 roku francuski zespół startujący w wyścigach niższych serii niż Formuła 1: w Formule 2, Formule 3, a dawniej m.in. w GP2 i GP3. Zespół ma też epizod w DTM - bez większych sukcesów uczestniczył w sezonach 2015 i 2016, wykorzystując wówczas auta Mercedesa.



W sezonie 2020 zespół wystawi tylko jeden samochód, którym będzie jeździł Robert Kubica. Dzięki temu w DTM-ie będzie startowało w sumie siedmiu zawodników jeżdżących BMW M4 DTM, z czego sześć należy do zespołów półfabrycznych, a tylko jedno - do całkowicie prywatnego.



Starty ART Grand Prix w DTM zostaną sfinansowane przez Orlen.