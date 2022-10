Rajd Wisły HRSMP 2022. Mglista runda dla Sudera i Kowalika

Rywalizacja w Rajdzie Wisły, przedostatniej rundzie Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, przebiegała w bardzo trudnych warunkach. W piątek najpierw padał mocny deszcz, wieczorem w Beskidzie Śląskim jazdę komplikowała gęsta mgła. Wiele załóg zmagało się z ograniczoną widocznością, kilka wręcz musiało zatrzymać się na odcinkach, by odzyskać jakąkolwiek orientację co do kierunku jazdy.

Motul HRSMP - pierwszy etap dla załogi Grzelewski/Niedbała

W nieoficjalnej klasyfikacji generalnej historycznych rajdówek, pierwszy etap wygrali Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała. Na drugiej pozycji górnośląskie odcinki pokonywali Grzegorz Olchawski i Przemysław Bosek, a trzecie miejsce zajmowali Marek Suder i Marcin Kowalik.

Zdjęcie Rajd Wisły Motul HRSMP 2022 / INTERIA.PL

Sobotnie odcinki to zdecydowany atak Sudera i Kowalika, który pozwolił im stanąć na najwyższym stopniu podium Rajdu Wisły. Na drugim miejscu metę w Istebnej osiągnęli Grzelewski i Niedbała, a trzecim duetem Rajdu Wisły okazali się Grzegorz Olchawski i Przemysław Bosek.

Motul HRSMP - szybkie tempo Sudera

- Przed rozpoczęciem drugiego etapu postanowiliśmy, że zaatakujemy na porannej pętli - tłumaczył szybką jazdę w sobotę Marek Suder. - Ten plan udało nam się zrealizować, więc po południu kontrolowaliśmy tempo nasze i rywali. Mimo drobnych błędów jesteśmy na mecie, bardzo szczęśliwi.

- Super rajd - cieszył się na mecie drugi wśród "historyków" Marek Suder. - Odcinki bardzo nam się podobały. Daliśmy z siebie wszystko, przynajmniej na tych oponach, na których jechaliśmy. Podczas drugiego etapu Marek Suder bardzo przyspieszył, odrobił straty i zasłużenie wygrał rywalizację. To była naprawdę fajna walka na świetnych, ale i trudnych trasach.

Zdjęcie Rajd Wisły Motul HRSMP 2022 / INTERIA.PL

Finałową rundą Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski będzie słowacki Rajd Koszyc (22-23.10.2022), jedna z najważniejszych imprez u naszych południowych sąsiadów.

67. Rajd Wisły - zwycięzcy poszczególnych kategoriach:

FIA 1 (auta z lat 1931-69): Skrabalak/Mitręga (Volvo Amazon)

FIA 2 (auta z lat 1970-75): Wodziński/Kaczmarek (Alfa Romeo 2000 GT Veloce)

FIA 3 (auta z lat 1976-81): Filipiak/Filipiak (BMW 320)

FIA 4/J1 (auta z lat 1982-85): Łusiak/Zaborowska (Ford Mercury)

FIA 4/J2 (auta z lat 1986-90): Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth)

Historic Open 2WD: Goździewicz/Madej (BMW E30 318is)

Historic Open 4WD: Olchawski/Bosek (Audi Quattro)

