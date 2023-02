Rajd Szwecji WRC 2023. Zwycięzcy: Tanak i Jarveoja oraz Ford

Ostatni, niedzielny etap Rajdu Szwecji przebiegał pod znakiem rosnących temperatur, a co za tym idzie, szybko znikającego lodu na odcinkach specjalnych. Podobnie jak w sobotę, również trzeciego dnia kierowcy bardziej pilnowali wypadających z opon kolców, tak by móc zdobyć dodatkowe punkty na ostatnim odcinku specjalnym, tzw. Power Stage.

Rajd Szwecji 2023: kolejność w czołówce bez zmian

Niespełna 9-sekundową przewagę wypracowaną podczas drugiego etapu Ott Tanak i Martin Jarveoja powiększyli na mecie o 10 sekund, odnosząc pierwsze w tym roku zwycięstwo po przejściu do zespołu Forda.

- To zwycięstwo bardzo wiele dla mnie znaczy - mówił na mecie w Umea Ott Tanak. - Wsiadam do nowego samochodu i daję radę. Dla naszego zespołu to bardzo duży wysiłek, aby walczyć z tak dużymi producentami. Jestem pewien, że chłopaki z ekipy mają dużo stresu z naszego powodu, ale dopóki przynosi to efekty, wszyscy wygrywamy - zakończył Estończyk.

Reklama

Kolejne miejsca na podium zajęły załogi zespołu Hyundai Shell Mobis WRT. Drugie miejsce zajęli Craig Breen/James Fulton.

- Nie taki był plan - stwierdził po Rajdzie Szwecji Breen, który do połowy sobotniego etapu znajdował się na czele klasyfikacji generalnej. - Mimo wszystko to był niesamowity weekend i dobrze jest być znowu z przodu.

Trzeci na mecie Rajdu Szwecji Thierry Neuville (pilot Martijn Wydaeghe) nie był w dobrym humorze, co było o tyle uzasadnione, że do drugiego miejsca zabrakło mu ledwie 1,3 sekundy.

- To był ciężki weekend, ale ogólnie świetny dla całego zespołu - tłumaczył swój błąd na ostatnim odcinku, kosztujący drugi stopień podium, Neuville. - Wszyscy wykonali dobrą robotę, samochód był szybki, więc całość wypada pozytywnie.

Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Załodze Toyoty do miejsca na podium zabrakło 5 sekund. Podczas ostatniego odcinka specjalnego, Rovanpera myślami był już na następnej rundzie w Meksyku.

- Nie chciałem kompletu punktów na Power Stage’u, bo chcieliśmy mieć lepszą pozycję startową podczas Rajdu Meksyku - wyjaśniał taktykę na 18. próbie aktualny mistrz świata.

W czołowej piątce zmieścili się jeszcze Elfyn Evans i Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1). Brytyjczycy wywalczyli 4 dodatkowe punkty na Power Stage’u, a po dwóch rundach zajmują czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Rajd Szwecji 2023: Solberg wygrywa, Sołowow na początku drugiej dziesiątki

Kategorię WRC2 wygrali Oliver Solberg i Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2). Szwedzko-brytyjski duet kontrolował sytuację w klasie podczas niedzielnych odcinków, zdobywając komplet punktów za ostatni odcinek. Drugie miejsce utrzymali Norwegowie Ole Veibi oraz Torsten Eriksen (VW Polo R5). Na trzecim miejscu Rajd Szwecji ukończyli Finowie Sami Pajari i Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2).

W trakcie trzeciego etapu kolejny awans zaliczyli Michał Sołowow i Maciek Baran (Skoda Fabia RS Rally2). Polski duet w Umea pojawił się jako 12. załoga kategorii WRC2 oraz zwycięzcy klasyfikacji WRC2 Master Cup.

Zdjęcie Michał Sołowow/Maciek Baran (Skoda Fabia RS Rally2) na trasie Rajdu Szwecji / Marcin Rybak / INTERIA.PL

Rajd Szwecji 2023: kolejny przystanek w Meksyku

Po dwóch tegorocznych rundach pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Ott Tanak (42 pkt.). Na drugiej pozycji znajduje się Kalle Rovanpera (37 pkt.), a trzeci jest Thierry Neuville (32 pkt.).

W takiej też kolejności panowie pojawią się starcie pierwszego odcinka specjalnego Rajdu Meksyku (16-19.03.2023). Na szutrowych nawierzchniach pozycja startowa ma niebagatelne znaczenie, co tłumaczy taktykę mistrza świata na ostatniej próbie Rajdu Szwecji.

Rajd Szwecji WRC 2023 klasyfikacji generalna

Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST, Ford Puma Rally1) Craig Breen/James Fulton (IRL, Hyundai i20n Rally1) + 18,7 sek. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (B, Hyundai i20N Rally1) + 20 sek. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (FIN, Toyota GR Yaris Rally1) + 25,1 sek. Elfyn Evans/Scott Martin (GB, Toyota GR Yaris Rally1) + 1:24,0 min.

...

21. Michał Sołowow/Maciek Baran (Skoda Fabia RS Rally2) 12. m WRC2

Klasyfikcja WRC po Rajdzie Szwecji

Ott Tanak (EST) 42 pkt. Kalle Rovanpera (FIN) 37 pkt. Thierry Neuville (B) 32 pkt. Elfyn Evans (GB) 29 pkt. Sebastien Ogier (F) 26 pkt.

***