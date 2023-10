Rajd Polski wraca do kalendarza Mistrzostw Świata. Kubica zdradził plan

Rajd Polski już kilkukrotnie był częścią rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC, ale po raz ostatni było to w 2017 roku, kiedy na trasach Warmii i Mazur ścigali się najlepsi zawodnicy na świecie. Po dość krytycznych ocenach specjalnych wysłanników WRC, którzy oceniali bezpieczeństwo i stronę organizacyjną rajdu, Polska runda MŚ została zastąpiona przez Turcję, a ranga Rajdu Polski spadła do organizacji mistrzostw ERC (European Rally Championship).

WRC wraca do Polski

Pierwsze plotki o tym, że Rajd Polski może wrócić do kalendarza WRC, pojawiły się już kilka lat temu, ale mocy nabrały w ubiegłym roku. Coraz głośniej mówiło się o tym że MŚ powrócą na mazurskie trasy. Kluczowa okazała się tegoroczna edycja. Po tym jak jeden z ekspertów oceniających organizację rajdu z ramienia WRC Bertil Klarin nie miał poważniejszych zastrzeżeń, machina ruszyła i pojawiła się ogromna szansa dla Rajdu Polski. Według tego, co relacjonowano podczas konferencji prasowej Orlenu, kontroler WRC pochwalił organizatorów za doskonałą robotę i dał zielone światło na powrót do kalendarza mistrzostw.

Rajd Polski rundą mistrzostw świata WRC

Podczas dzisiejszej konferencji Orlenu powrót Rajdu Polski do stawki WRC został oficjalnie potwierdzony. Podano również wstępną datę - 27-30 czerwca 2024. Nie jest to jednak oficjalna data, bowiem musi potwierdzić ją jeszcze delegacja WRC. Rajd odbędzie się ponownie na Warmii i Mazurach, a bazą będą oczywiście Mikołajki, które mają nie tylko odpowiednią infrastrukturę, przygotowaną pod mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, a także ogromne doświadczenie w organizacji imprezy tej rangi.

Kubica, Kajetanowicz i Marczyk na konferencji

W konferencji udział wzięły również największe aktualne gwiazdy polskiego motorsportu. O planach i emocjach związanych z powrotem Rajdu Polski opowiedzieli między innymi Miko Marczyk, Kajetan Kajetanowicz oraz Robert Kubica. Popularny "Kajto" oraz Miko Marczyk wciąż rywalizują w stawce WRC2, a Kubica zakończył starty w samochodzie rajdowym już 8 lat temu i jak sam przyznał skupia się na serii WEC (World Endurance Champioship), czyli wyścigach na torze. Nie wyklucza jednak powrotu na trasy Rajdu Polski w roli innej niż uczestnika rajdu.

Kubica na temat startu w 80. Rajdzie Polski

Swój udział wstępnie zapowiada Kajetanowicz i jak sam przyznaje, chętnie zrobiłby to w samochodzie klasy WRC. Chęć rywalizacji w Rajdzie Polski zgłosił oczywiście Marczyk. Robert Kubica ostudził oczekiwania, zapowiadając, że raczej nie weźmie udziału jako zawodnik, ale możliwe, że zaangażuje się w innej roli. Bardzo szybko pomysł podsunął mu Kajetanowicz, który zasugerował, żeby Kubica wziął udział jako samochód funkcyjny, czyli tzw. "przecierak".

Orlen będzie partnerem

Partnerem 80. Rajdu Polski będzie oczywiście koncern Orlen. Światowa Rada Sportów motorowych (FIM) podejmie ostateczną decyzję co do terminu już za 10 dni - wtedy bowiem wypada termin ogłoszenia oficjalnego kalendarza Mistrzostw Świata na 2024. Wskazana wyżej data może zostać potwierdzona, lub zaproponowana zostanie nowa.

