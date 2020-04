Rajd Polski przełożony na inny termin

​Samochodowy Rajd Polski, runda mistrzostw Europy i kraju, odbędzie się w innym, późniejszym terminie - wynika z oficjalnego komunikatu opublikowanego przez Polski Związek Motorowy.

Przed wybuchem pandemii koronawirusa impreza miała być rozegrana na mazurskich szutrach w dniach 26-28 czerwca z bazą w Mikołajkach.

PZM potwierdził, że współpracuje z Eurosport Events, promotorem ERC oraz Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA), starając się ustalić nowy termin imprezy. Ostateczna decyzja ma zapaść do końca maja.



"Prowadzimy rozmowy z PZM i FIA, aby znaleźć nowy termin. Dziękujemy kierowcom, zespołom, fanom i wszystkim partnerom za wsparcie i cierpliwość. Apelujemy do wszystkich o zachowanie bezpieczeństwa i pozostanie w domu" - napisał koordynator ERC Jean-Baptiste Ley.



Dotychczas z powodu pandemii koronawirusa nie udało się rozegrać ani jednej rundy zarówno mistrzostw Europy, jak i Polski. 20 kwietnia odwołany został Rajd Lipawy, który miał być trzecią rundą cyklu. Wcześniej pandemia zmusiła organizatorów do weryfikacji terminu dwóch pierwszych.



Na początku zmieniony został termin Rajdu Azorów, który miał się odbyć w dniach 26-28 marca. Teraz przeniesiony został na 17-19 września.



Kilka dni później odwołano zaplanowany na 7-9 maja Rajd Wysp Kanaryjskich, drugą rundę cyklu. Został przeniesiony na grudzień. W tej sytuacji zmiana terminu rundy w Polsce nie była zaskoczeniem.



"Nasze przygotowania do przeprowadzenia rajdu są bardzo zaawansowane, w praktyce na ukończeniu. Niestety, ostatnie dni nie przyniosły optymistycznych informacji, zostały przedłużone restrykcje obowiązujące przy wjeździe do naszego kraju, nie działają hotele, nie funkcjonuje transport lotniczy. Musimy uszanować wprowadzone obostrzenia mając nadzieję, że ich przestrzeganie przyniesie w najbliższym czasie poprawę sytuacji epidemiologicznej" - powiedział dyrektor Rajdu Polski Krzysztof Maciejewski.



Potwierdził on, że impreza jest przeniesiona na inny termin, a nie odwołana.



"Mamy naturalnie nadzieję, że zaistnieją warunki pozwalające rozegrać 77. Rajd Polski w tym sezonie. Liczę, że spotkamy się w tym roku w Mikołajkach" - podsumował.