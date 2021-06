Rajd Polski 2021 - Griazin najlepszy po piątku

Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow (VW Polo GTi R5) prowadzą po piątkowej części 77. Rajdu Polski. Rosyjski duet zaliczył pechowy odcinek kwalifikacyjny (awaria samochodu), jednak na wieczornej próbie w Mikołajkach zostawił za sobą wszystkich uczestników rundy inaugurującej Rajdowe Mistrzostwa Europy 2021. Najlepszą polską załogą po pierwszym odcinku specjalnym są Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski (Skoda Fabia Rally2).

Zdjęcie Nikołaj Griazin / Marek Wicher / INTERIA.PL

Ponad 100 załóg na liście startowej tegorocznej edycji Rajdu Polski, to znakomity wstęp do obchodów 100-lecia naszej sztandarowej imprezy w sportach motorowych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników bardzo wymagającą trasę, składającą się z 14 odcinków specjalnych, przy czym ostatni wytyczony został na ulicy Karowej w Warszawie. W trakcie trzydniowych zmagań załogi rywalizować będą zarówno na Warmi i Mazurach, a w niedzielę najszybszego kierowcę 77. edycji Rajdu Polski poznamy w stolicy, gdzie zaplanowano zarówno ostatnią próbę, jak i uroczyste rozdanie nagród pod stadionem narodowym.

Dzisiejszy harmonogram przewidywał zarówno odcinek testowy, jak i kwalifikacyjny. Na tym drugim najlepiej poradził sobie Nikolay Griazin i to on jako pierwszy wybierał pozycję startową do sobotniego etapu. Zgodnie z przewidywaniami Rosjanin zarezerwował sobie 15 pozycję, nie chcąc czyścić trasy dla konkurentów.

Drugi czas na odcinku kwalifikacyjnym wykręcił Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2 Evo), a trzeci Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo). Kierowcy ci wybrali odpowiednio 14 i 13 pozycje startowe, a jako pierwszy - na sobotnich odcinkach - pojawi się Zbigniew Gabryś (VW Polo GTi Rally2).

Zdjęcie Wojciech Chuchała / Marek Wicher / INTERIA.PL

Piątkowy odcinek na torze w Mikołajkach wygrała Nikołaj Griazin i on też objął prowadzenie w Rajdzie Polski. Niespełna sekundowa przewaga Rosjanina to zapowiedź zaciętej walki, jaki powinna mieć miejsce na sobotnich odcinkach specjalnych.

Drugi po piątkowej próbie jest Craig Breen (Hyundai i20 R5), a trzecie miejsce zajmuje Niemiec Fabian Kreim (VW Polo GTi R5).

Zdjęcie Craig Breen / Marek Wicher / INTERIA.PL

Najlepszym polskim kierowcą jest Wojciech Chuchała (Skoda Fabia Rally2 Evo), który też lideruje w rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Zdjęcie Fabian Kreim / Marek Wicher / INTERIA.PL

Pierwszy etap składa się z siedmiu odcinków specjalnych. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 9:20, a zakończy około godziny 19:30, kiedy to załogi po raz drugi pojawią się na torze w Mikołajkach.

Marek Wicher/Mikołajki