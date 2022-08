Rajd Finlandii WRC 2022. Odblokowany Tanak

Po zamieszaniu z Covidem (odwołana edycja 2020) oraz zmianą daty (przełożony w sezonie 2021), Rajd Finlandii wrócił do pierwotnego sierpniowego terminu. Zawody z bazą w Jyvaskyla to w powszechnej - i co najważniejsze zgodnej - opinii najszybsza runda światowego czempionatu.

Presję wysokich prędkości najlepiej wytrzymali Estończycy - Ott Tanak i Martin Jarveoja. Załoga Hyundaia objęła prowadzenie w Rajdzie Finlandii już po drugim odcinku specjalnym i mimo zaciekłych ataków duetów Toyoty, na mecie utrzymała niewielką, jednak w zupełności wystarczającą przewagę. Do zwycięstwa w 71. edycji fińskich zawodów rundzie wystarczyło 6,8 sekundy.

- W piątek dostrzegliśmy pewną szansę i udało się - powiedział na mecie w Jyvaskyla Tanak. - Podziękowania dla mojej rodziny, zwłaszcza żony, która mocno mnie wspiera.

Drugie miejsce zajęli Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, którzy z racji pierwszej pozycji na trasie, w piątek stracili zbyt dużo czasu. Siedmiu sekund do zwycięzców nie udało się odrobić.

Zdjęcie Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen na tasie / Marek Wicher /

- To był fajny weekend - krótko skwitował fińską rundę Rovanpera. - Chcieliśmy wygrać, ale patrząc na przebieg zawodów, spisaliśmy się naprawdę dobrze. W piątek czyściliśmy trasę, potem próbowaliśmy nadrobić stracony czas. Nie udało się dogonić Tanaka, ale i tak możemy być zadowoleni.

Najniższy stopień podium przypadł duetowi Esapekka Lappi/Janne Ferm. Załoga Toyoty swoją domową rundę ukończyła nieco zdekompletowanym Yarisem, który stracił szybę po... dachowaniu na przedostatnim odcinku specjalnym.

- Były koleiny, uderzyliśmy w kamień i rolowaliśmy trzy razy - opisywał zdarzenie z pechowego odcinka Lappi. - Przepraszam zespół za zniszczenia samochodu, ale naprawdę dobrze tu być.

Zdjęcie Esapekka Lappi/Janne Ferm na trasie /

Na czwartym miejscu Rajd Finlandii zakończyła kolejna załoga Toyoty, Elfyn Evans/Scott Marin. Piątym duetem fińskiej rundy była ekipa Hyundaia, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

Rywalizację w kategorii WRC2 wygrali Teemu Suninen oraz Mikko Markkula, jednak na badaniu technicznym po rajdzie w ich Hyundaiu sędziowie stwierdzili odstępstwa od homologacji, przez co zostali wykluczeniu z zawodów. W takich okolicznościach, triumfatorami Rajdu Finlandii ogłoszeni zostali Emil Lindholm i Reet Hamalainen (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Polska załoga Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo), udział w Rajdzie Finlandii zaczęła od... wygrania pierwszego odcinka specjalnego w kategorii WRC2. Na następnych próbach ekipa Orlen Team’u kręciła czasy pod konie pierwszej dziesiątki WRC2, a na mecie w Jyvaskyla zameldowała się na szóstej pozycji oraz na trzecim miejscu w klasyfikacji WRC2 Junior.

Zdjęcie Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk /

- Od samego początku ten rajd układał się dla nas dobrze. Oczywiście były momenty trudniejsze - ale to kolejny rajd, w którym debiutujemy, więc tak musi po prostu być. Jechaliśmy natomiast bezpiecznie, cały czas mieliśmy na uwadze to, jakie mamy cele. Ostatecznie jestem zadowolony i z tempa i z całej wiedzy, jaką zebraliśmy na tym rajdzie. Jestem przekonany o tym, że w przyszłości będziemy mogli się tutaj pojawić i powalczyć o czołowe lokaty. Ta wiedza z tego roku jest bezcenna. Odczuwam pełną satysfakcję z tego wyniku - powiedział Mikołaj Marczyk.

W klasyfikacji rocznej WRC2 Junior, Marczyk i Gospodarczyk zajmują po Rajdzie Finlandii czwarte miejsce, w generalce WRC2 duet Orlen Team’u plasują się na 13 pozycji. Liderem pozostał Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2 Evo), drugi jest Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 Evo). Trzeci jest Francuz Yohan Rossel (citroen C3 Rally2).

W klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Świata po rundzie w Finlandii znajdują się Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Na drugą pozycję awansowali Ott Tanak i Martij Jarveoja (Hyundai i20N Rally1). Trzecie miejsce zajmują Belgowie - Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20N Rally1).

Z szerokich szutrowych odcinków specjalnych Rajdu Finlandii załogi przeniosą się na wąskie, asfaltowe drogi Zachodniej Flandrii. W dniach od 18 do 21 sierpnia zostanie rozegrana 9. runda serialu WRC 2022, Ypres Rally Belgium.

Rajd Finlandii 2022 klasyfikacja generalna

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST, Hyundai i20N Rally1)

2. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (FIN, Toyota GR Yaris Rally1), + 6,8 sek.

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN, Toyota GR Yaris Rally1), + 1:20,7 min.

4. Elfyn Evans/Scott Martin (GB, Toyota GR Yaris Rally1), + 1:37,6 min.

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (B, Hyundai i20N Rally1), + 2:18,0 min.