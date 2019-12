Polak wygrywa esportowy sezon WTCR OSCARO

Jakub Brzeziński, kierowca Williams Esports, podczas ostatniego wyścigu w Kuala Lumpur, pokonał swojego kolegę z zespołu Nikodema Wiśniewskiego i zwyciężył w klasyfikacji generalnej WTCR OSCARO.

Zdjęcie /

Kluczem do sukcesu Brzezińskiego była dobra forma i świetne występy przez cały sezon. Siedzący za kierownicą wirtualnej Cupry TCR, nie wygrał co prawda żadnego wyścigu, ale zajmował drugie miejsca na Hungaroringu, Slovakia Ringu czy też Sepang International Circuit. Właśnie to ciągłe utrzymywanie się niemal na samym szczycie stawki sprawiło, że zdobył wyraźną przewagę punktową nad swoimi rywalami.

Reklama

Po triumfie w Malezji Brzeziński powiedział: "Zupełnie się tego nie spodziewałem. Jestem po prostu zadziwiony. Czułem się podczas całego sezonu bardzo dobrze, miałem dobre tempo i wszystkie elementy zagrały jak należy. Inni zawodnicy raz jechali wolniej, raz szybciej, zależnie od toru, ale mnie udało się utrzymać dobre tempo na każdym z nich. To było kluczem do zwycięstwa".

W esportowych zawodach WTCR OSCARO bierze udział 13 zawodników, w tym dwóch Polaków, którzy pokonali swoich kolegów z innych krajów. Jakub Brzeziński zdobył w sezonie 60 punktów, Nikodem Wiśniewski 52 punkty, a sklasyfikowany na trzecim miejscu David Nagy z Węgier 44 punkty.



Zdjęcie /

Warto wiedzieć, że chociaż Brzeziński zaczynał jako kierowca wirtualnych samochodów rajdowych, wygrywając w kilkudziesięciu ogólnopolskich turniejach w grze Collin McRae Rally, startował również w prawdziwych rajdach. W 2016 roku zdobył tytuł wicemistrza Polski, a w 2018 roku tytuł drugiego wicemistrza Polski. Jego samochodem "w realu" jest Skoda Fabia R5.

Ciekawostką jest też fakt, że obaj Polacy należą do zespołu Williams Esports, będącego częścią tego samego Williamsa, w barwach którego jeszcze do niedawna ścigał się Robert Kubica w Formule 1.