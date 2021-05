Oto nowa Toyota Camry do wyścigów NASCAR. Największe zmiany w serii od 50 lat

Siódma generacja samochodów NASCAR będzie największą rewolucją techniczną w historii legendarnej serii wyścigowej zza Oceanu. Amerykańska Toyota pokazała swoją nową maszynę do wygrywania - model TRD Camry. Na debiut trzeba poczekać do lutego 2022 roku i w.yścigu Daytona 500.

W NASCAR Cup Series od 2022 roku ścigać się będą samochody przygotowane na bazie nowego regulaminu technicznego. I będzie to prawdziwa rewolucja. Nowinki to inny rozmiar kół, zmiana typu zawieszenia z tyłu, zmieniona moc jednostek napędowych, a nawet umiejscowienie fotela kierowcy. Zwiększenie bezpieczeństwa zawodników, a także jeszcze bardziej zacięta rywalizacja - to główny cel modyfikacji przepisów. Dla zespołów prywatnych ważny będzie z kolei aspekt obniżenia kosztów dzięki wymogowi stosowania zawieszeń, nadwozi oraz podzespołów wprost od producentów, a nie od różnych dostawców.

Więcej Camry w Camry

Wygląd aut od 2022 roku ma być jeszcze bardziej zbliżony do odpowiedników dostępnych w salonach. Jest to zgodne z intencjami Steve’a Phelpsa, prezydenta NASCAR-u, któremu zależało, by "przywrócić seryjność do wyścigów seryjnych samochodów". I dokładnie widać to na zdjęciach nowej generacji wyścigowej Camry. Nad autem przez ponad dwa lata pracowały zespoły Toyota Racing Development USA oraz studia projektowego Calty Design. Udało się stworzyć auto, które czerpie garściami z cywilnego modelu - z przodu i z tyłu nie da się go pomylić z innym autem, nawet linia boczna jest charakterystyczna dla modelu Camry. Oczywiście, przy zachowaniu wszystkich aerodynamicznych elementów, tak ważnych w świecie wyścigów.

"Bardzo nas cieszy, że nowa TRD Camry będzie reprezentować nas w nowej epoce wyścigów NASCAR Cup Series. To nasz topowy model wyczynowy. Już nie możemy się doczekać, kiedy znajdzie się w swoim naturalnym środowisku - na torze" - powiedział Paul Doleshal, manager ds. motorsportu Toyota Motor North America.

W oczy rzucają się duże koła - od sezonu 2022 w NASCAR samochody będą ścigać się na 18-calowych aluminiowych felgach montowanych do piasty przy pomocy śruby centralnej, a nie jak do tej pory przy pomocy pięciu śrub. A to oznacza także krótsze pitstopy.

Techniczna rewolucja

Klatkę ze stalowych rur pokryto nadwoziem wykonanym w całości z kompozytów. A pod nim kryje się największa zmiana, czyli niezależne tylne zawieszenie. Poza tym, większe koła pozwoliły na zastosowanie również większych hamulców, a także szerszych opon. Pod maską mamy silnik V8 o pojemności 5,7 litra, który ma moc zmniejszoną do 679 lub 558 KM, w zależności od rodzaju toru. TRD Camry otrzymała także nową chłodnicę i układ dolotowy. Do tego dochodzi kolejna rewolucja, czyli sekwencyjna, skrzynia 5-biegowa, która zastąpiła czterobiegową manualną.

Co ciekawe, samochód jest przygotowany do montażu napędu hybrydowego lub elektrycznego - zostawiono w nim więcej miejsca na dołożenie do silnika benzynowego motorów elektrycznych oraz na baterię. Ponadto cała seria szczegółowych zmian w aucie wiąże się z poprawą bezpieczeństwa w razie zderzenia i dociskiem do podłoża przy większych prędkościach. Nowa TRD Camry mierzy 4912 mm długości, 1991 mm szerokości, 1280 mm wysokości i ma rozstaw osi 2794 mm. Auto waży 1 497 kg.

Spore zmiany czekają kierowców, którzy będą musieli nauczyć się nie tylko nowego zachowania aut na torze, ale także swojego miejsca pracy - fotel kierowcy w samochodach kolejnej generacji został przesunięty do środka pojazdu. A to oznacza naukę nowych punktów odniesienia, zwłaszcza w trakcie jazdy w wyścigowym tłoku.

Długa historia zwycięstw Toyoty w NASCAR

Toyota jest jedynym producentem, który bierze udział we wszystkich trzech seriach NASCAR. Obok TRD Camry w NASCAR Cup Series (NCS) startują także Supra w NASCAR Xfinity Series (NXS) oraz Toyota Tundra w NASCAR Camping World Truck Series (NCWTS).

Odkąd fabryczny zespół Toyoty dołączył do NCS i NXS w 2007 roku, Camry wygrała w NASCAR Cup Series 155 wyścigów i zdobyła trzy tytuły mistrza, natomiast w NASCAR Xfinity Series została mistrzem dwa razy i zdobyła pierwsze miejsce w 171 rundach. Toyota Tundra startuje w NCWTS od 2004 roku i do dziś wywalczyła 8 tytułów mistrzowskich i 204 zwycięstwa w wyścigach.

TRD Camry nowej generacji zadebiutuje 20 lutego 2022 roku w wyścigu Daytona 500 na słynnym torze Daytona International Speedway. Wyścig ten rozpocznie przyszłoroczny sezon NASCAR Cup Series. Obok Toyoty w NASCAR Cup Series startują jeszcze dwa zespoły fabryczne - Ford i Chevrolet.