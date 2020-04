Nowy sezon TCR rusza w wirtualu

Kolejne wydarzenia sportowe przenoszą się do świata wirtualnego z powodu epidemii koronawirusa. Widzieliśmy już wyścigi Formuły 1 rozgrywane w grze wideo, a teraz przyszedł czas na serię TCR.

Zdjęcie / Formuła 1 Formuła 1 przenosi się do wirtualnego świata

Runda otwierająca tegoroczną europejską serię TCR na torze Spa, rozegra się 2 maja. Będzie to jednak wyścig wirtualny, w ramach serii SIM Racing. To pierwsza e-sportowa seria wyścigowa i w jej ramach można między innymi ścigać się samochodami z homologacją TCR.

Wyjątkowość nadchodzącego wyścigu polega na tym, że jest on zarezerwowany dla kierowców, którzy mieli wziąć udział w prawdziwych Mistrzostwach Europy TCR. Dostępne są 22 miejsca.

Kalendarz wirtualnych wyścigów będzie odzwierciedlał ten rzeczywisty. Dokładne daty i plany będą jednak dopiero ogłoszone.

Co ciekawe, kierowcy którzy zdecydują się na wirtualną rywalizację, mogą liczyć na bonusy, które dadzą im pewną przewagę, kiedy powróci możliwość ścigania się w "realu". Obecnie na stole są trzy propozycje jak takie bonusy miałyby wyglądać. Głównym założeniem jest to, żeby nie decydowały one o zwycięstwie w Mistrzostwach Europy, ale jednocześnie były pewną gratyfikacją dla kierowców, którzy odniosą sukcesy w wirtualnej rywalizacji.