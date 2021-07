Kolejny start Kubicy w wyścigach długodystansowych

Po trzech zespół Kubicy prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu mając 60 pkt. Belgijski team wygrał dwa pierwsze wyścigi, w trzecim na początku czerwca na francuskim torze Paul Ricard uplasował się na piątej pozycji.

Drugie miejsce przed włoską rundą ELMS zajmuje ekipa G-Drive Racing z dorobkiem 57 pkt, a na trzeciej pozycji jest United Autosports - 39 pkt.

European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT. Sezon 2021 w ELMS składa się z sześciu rund. Każda trwa cztery godziny.

Najbliższa runda zapowiada się jako najlepiej obsadzona ze wszystkich dotychczas rozegranych. W sumie na liście startowej są 44 załogi, w tym 19 z LMP2.

Ekipa Kubicy zmierzy się z osiemnastoma rywalami. W teamie G-Drive, najgroźniejszym rywalu WRT, dojdzie do zmiany jednego z kierowców - Nycka de Vriesa zastąpi Mikkel Jensen.

Na Monzie w ELMS zadebiutuje kolejny kierowcy mający za sobą starty w Formule 1, w niedzielę w teamie DragonSpeed USA pojedzie Kolumbijczyk Juan Pablo Montoya, były kierowca F1 zespołów Williams i McLaren. W piątek odbędą się dwa treningi, w sobotę kwalifikacje. W niedzielę wyścig wystartuje o godz. 11.

Autodromo Nazionale di Monza to tor wyścigowy we Włoszech niedaleko miejscowości Monza na północ od Mediolanu. Na nim rozgrywany jest wyścig F1 o Grand Prix Włoch.

Monza charakteryzuje się długimi prostymi, co pozwala na osiąganie dużych prędkości w F1 dochodzących do 360 km/h. Obiekt został oddany do użytku 3 września 1922 roku i był wtedy trzecim na świecie, po Brooklands i Indianapolis w USA, stałym torem wyścigowym.

Następna, piąta runda cyklu zaplanowana jest 19 września na belgijskim torze Spa.

Czołówka klasyfikacji generalnej LMP2 (po trzech wyścigach):

1. Team WRT 60 pkt

2. G-Drive Racing 57

3. United Autosports 39

