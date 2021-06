​Kieleckie spotkanie GT86 i BRZ

Cykl Toyota GT Series zawitał na Tor Kielce, gdzie blisko 20 kierowców w Toyotach GT86 i Subaru BRZ nie tylko rywalizowało na czas, ale też pod okiem doświadczonych instruktorów szlifowało swoje umiejętności. Najwięcej powodów do radości miał Yoshua Ono, zwycięzca klasyfikacji generalnej.

Zdjęcie / Jacek Franas /

Reklama

Pierwszy piątek czerwca był drugą okazją do spotkania i rywalizacji kierowców w bliźniaczych konstrukcjach, czyli modelach GT86 oraz BRZ. Na Torze Kielce zawody poprzedziła kilkugodzinna sesja nauki torowej jazdy, prowadzona przez doświadczonych instruktorów SJS Driving Academy. A potem była już tylko walka z czasem i rywalami.

Reklama

Tym razem nitka wyścigowa na Torze Kielce ułożona była z metą lotną. Trasa wymagała od zawodników dużych umiejętności i pełnej koncentracji na każdym przejeździe. Podczas 8 prób czasowych zawodnicy rywalizowali tradycyjnie w trzech klasach, czyli stock, stock+ i superstock oraz trzech kategoriach: Race - czyli najszybszy przejazd danego dnia, Time Attack - suma trzech najlepszych przejazdów oraz Team Battle.

Toyota GT86 i Subaru BRZ to samochody wolnossące, którą niesamowitą radość z jazdy dają dzięki nisko umieszczonemu środkowi ciężkości i napędowi na tylną oś. Potwierdzają to ostatnie zawody, w których mimo niewielkiej, jak na dzisiejsze standardy mocy 200 KM, tylko jeden kierowca miał wzmocniony za pomocą kompresora silnik. Z braku konkurencji, dało mu to automatyczne zwycięstwo w swojej klasie.

Najszybszy czas okrążenia na torze uzyskał Yoshua Ono w Toyocie GT86 i to on wyjechał z Kielc z pucharem. Na drugim miejscu uplasował się zwycięzca 1. edycji Wojciech Wolny, a trzecie miejsce zdobył Szymon Fituch. Kategorię drużynową zwyciężył ponownie zespół Team North.

Wyniki 2. edycji Toyota GT Series:

Kategoria time attack (najszybszy przejazd):

1. Klasa stock: Łukasz Odnowski, Jędrzej Kalinowski, Marek Olczyk

2. Klasa stock+: Yoshua Ono, Wojciech Wolny, Mariusz Marszałek

3. Klasa superstock: Szymon Fituch

Kategoria race (suma 3 najszybszych przejazdów):

1. Klasa stock: Łukasz Odnowski, Jędrzej Kalinowski, Marek Olczyk

2. Klasa stock+: Wojciech Wolny, Yoshua Ono, Mariusz Marszałek

3. Klasa superstock: Szymon Fituch