Kiedy powinny wrócić wyścigi samochodowe?. Ankiety dla zawodników WSMP

Z powodu pandemii koronawirusa Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski jeszcze się nie rozpoczęły. Organizatorzy cyklu, Automobilklub Wielkopolski-Tor Poznań, rozpoczęli konsultacje z zawodnikami w sprawie modyfikacji kalendarza w taki sposób, by móc przeprowadzić jak najwięcej rund w drugiej połowie roku, o ile rząd da zielone światło do organizacji zawodów.

W ankiecie zawodnicy są pytani o to, czy są zainteresowani startem w w rundzie zagranicznej WSMP na torze Panoniaring na Węgrzech oraz czy zgadzają się na zmianę kalendarza WSMP w taki sposób, by wyścigi odbywały się w sierpniu i we wrześniu. Wtedy udałoby się przeprowadzić aż cztery rundy.



O odpowiedzi w ankietach prosimy tylko zawodników startujących w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.



Czy w obecnej sytuacji epidemicznej i ekonomicznej jesteś zainteresowany startem w rundzie zagranicznej WSMP na torze Panoniaring na Węgrzech, zaplanowanej na lipiec 2020 r.? Tak 20% Nie 80%

Czy w przypadku przywrócenia przez rząd możliwości organizowania zawodów sportowych, zgadzasz się na zmianę kalendarza wyścigów i rozegrania rund w miesiącach sierpień-wrzesień br.? Tak 80% Nie 20%

