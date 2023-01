Spis treści: 01 Ken Block zginął w wypadku na skuterze śnieżnym

02 Kim był Ken Block?

03 Poznałem osobiście Kena Blocka. To był niezwykły gość

Ken Block zginął w wypadku na skuterze śnieżnym

Tragiczną wiadomość potwierdza oficjalne oświadczenie zespołu Hoonigan opublikowane na Instagramie:

Instagram Post Rozwiń

Biuro szeryfa Wasatch County w stanie Utah poinformowało, że Block jeździł na skuterze śnieżnym około godziny 14 w poniedziałek, najechał na strome zbocze, spadł z maszyny i został przez nią przygnieciony. Służby ratownicze stwierdziły zgon na miejscu.

W oświadczeniu Hoonigana czytamy:

Ken był wizjonerem, pionierem i ikoną. A co najważniejsze, ojcem i mężem. Będziemy za nim tęsknić. Prosimy o szacunek dla prywatności rodziny w tym trudnym czasie.

Kim był Ken Block?

Ken Block był jednym z najsłynniejszych kierowców rajdowych na świecie, startującym na najwyższym poziomie od połowy lat 2000. Wielokrotnie stawał na podium. Brał udział również w innych aktywnościach, takich jak motocross, snowboard i skateboard. W ciągu ostatnich kilku lat został też gwiazdą mediów społecznościowych, zdobywając miliony fanów na całym świecie.

Reklama

Wideo youtube

To, co potrafił zrobić z samochodem, nie mieściło mi się w głowie. W 2008 r. zaskoczył wszystkich pomysłem na widowiskowe wydarzenie, w którym jako kierowca pokonywał tor usiany różnego rodzaju przeszkodami - jak jeździec na zawodach hippicznych. Od tamtej pory kolejne edycje Gymkhana Grid przyciągnęły przed ekrany miliony fanów szybkiej i bardzo efektownej jazdy.



Wideo youtube

Ken mocno angażował się też w rallycross, zarażając swoją pasją rodzinę – w 2022 r. z żoną Lucy i 15-letnią córką Lią wystartowali trzema rajdówkami w sezonie zawodów American Rally Association Championship. On ukończył zmagania na drugiej pozycji, żona – na 9., a córka była 12. Lię wsadził za kółko gdy miała zaledwie 13 lat.

Wideo youtube

W połowie 2021 roku związał się z Audi i wraz z niemieckim producentem promował elektromobilność za kierownicą Audi S1 Hoonitron, inspirowanego legendarnym Audi Sport Quattro S1, które w przeszłości zdominowało wyścig Pikes Peak.

Wideo youtube

Poznałem osobiście Kena Blocka. To był niezwykły gość

Poznałem Kena podczas jednej z prezentacji motoryzacyjnych gdzieś w okolicy 2012 r. Był przesympatycznym facetem, opowiadającym z iskrą w oku o pomysłach na najbardziej zakręcone zadania w Gymkhanie, które czasem okazywały się absolutnie niewykonalne. I o tych, które początkowo wydawały się absolutnie niemożliwe do pokonania, ale dzięki uporowi Kena i jego ekipy, a co za tym idzie, niezliczonym próbom, udawało się je w końcu zaliczyć i uwiecznić na filmie.

Zaimponował mi swobodą, z jaką prowadził swojego Forda Fiestę po torze zainscenizowanym na zaśnieżonym stoku narciarskim gdzieś pod Sankt Petersburgiem. Lekkość jego ruchów i precyzja, z jaką prowadził rajdówkę, na centymetry wpasowując się między kolejne drzewa i ustawione na torze przeszkody, nie mieściła mi się w głowie. I było widać, że to co robi, sprawia mu ogromną frajdę. A to chyba w życiu jest najważniejsze.

***