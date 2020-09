Kajetanowicz wygrywa Rajd Turcji w swojej klasie

Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally 2 Evo) wygrał rywalizację w kategorii WRC3 w Rajdzie Turcji, piątej rundzie mistrzostw świata. W klasyfikacji generalnej triumfował Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), Polak został sklasyfikowany na siódmej pozycji.

Zdjęcie Kajetan Kajetanowicz /

Na drugim miejscu ze stratą 35,2 s uplasował się Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), a trzeci był dziewięciokrotny mistrz świata Sebastien Loeb (Hyundai I20 WRC) - strata 59,4 s.



Kajetanowicz, siódmy w klasyfikacji generalnej, stracił do lidera 12.35,5. Przed trzykrotnym mistrzem Europy znaleźli się tylko kierowcy jadący samochodami WRC. To jednocześnie jeden z najlepszych wyników polskiego kierowcy w imprezie WRC.



Rajd Turcji, ze względu na kamienistą nawierzchnię uważany za jeden z najtrudniejszych w kalendarzu, sprawił kierowcom ogromne problemy. Opony przebijali Loeb, Neuville, w kilku samochodach doszło do uszkodzenia zawieszeń.



Ogromnego pecha miał sześciokrotny mistrz globu Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Na przedostatnim niedzielnym odcinku specjalnym, gdy walczył o miejsce na podium, w jego samochodzie doszło do awarii silnika i musiał się wycofać.



Dzień wcześniej podobna "przygoda" wyeliminowała z walki o podium obrońcę tytułu Estończyka Otta Tanaka (Hyundai I20 WRC). W jego samochodzie doszło do awarii układu kierowniczego, jazdy nie można było kontynuować. Jak stwierdzono w serwisie w samochodzie Tanaka uszkodzenia spowodowały uderzenia kamieni.



Evans odniósł w Turcji trzecie zwycięstwo w karierze, a drugie w tym roku. Pierwszy raz triumfował w lutym w Rajdzie Szwecji.



"To był ciężki weekend. Wczoraj myślałem, że już nie mam szans na zwycięstwo. A jednak los pokierował sprawami inaczej, rywale mieli pecha, ja mniejszego i wygrałem. Jestem bardzo zadowolony, było bardzo ciężko. Trudno było się utrzymać na środku drogi" - powiedział Brytyjczyk.



Z powodu pandemii koronawirusa sezon rajdowych MŚ został znacznie skrócony. Dotychczas rozegrano pięć imprez, a pozostałe dwie odbędą się we Włoszech (Sardynia, 8-11 października) i Belgii (19-22 listopada).



Liderem mistrzostw świata został Evans, który na dwie rundy przed końcem sezonu ma 18 pkt przewagi nad drugim Ogierem.