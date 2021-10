Interia na podium Toyota Racing Cup w sezonie 2021

Puchar debiutował w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski w 2019 roku i szybko stał się jedną z najbardziej ekscytujących serii startujących na Torze Poznań, bo oferował równe warunki ścigania zarówno dla doświadczonych kierowców jak i debiutantów. Tegoroczne wyniki są tego najlepszym potwierdzeniem. To był najbardziej wyrównany sezon Toyota Racing Cup w historii, a walka o tytuł toczyła się do ostatniego wyścigu sezonu. Aż czterech różnych kierowców stawało na najwyższym stopniu podium wyścigów, a pięciu kierowców przynajmniej jeden wyścig kończyło w pierwszej trójce. Do tego, Toyota Racing Cup wprowadziła do świata wyścigów dwóch nowych zawodników.

Przed dwoma ostatnimi rundami pucharowy debiutant Kacper Osek oraz Dawid Czarnik mieli po 115 punktów i równe szanse na podium. W piątkowym wyścigu Oska zatrzymała usterka auta, ale gra o tytuł nie była jeszcze rozstrzygnięta. Czarnik nie zdobył kompletu punktów, bo do mety dojechał na drugim miejscu. Siódmą rundę sezonu wygrał startujący gościnnie Filip Tokar, imponujący tempem od pierwszego okrążenia.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Dopiero w niedzielę Czarnik postawił kropkę nad i, pokonując Oska w bezpośrednim pojedynku i zdobywając swój pierwszy mistrzowski tytuł. Kierowca z Rzeszowa to wychowanek zaproponowanej przez Complex Motorsport, organizatora pucharu, drogi wprowadzania kierowców do świata wyścigów. Zaczynał od jazd treningowy i imprez typu track day, a następnie systematycznie pracował nad poprawą tempa już jako kierowca wyścigowy. Już w swoim pierwszym sezonie stanął na podium, w drugim zasmakował zwycięstwa, a trzeci rok potwierdził zdolność do regularnego wygrywania. Czarnik triumfował w pięciu z ośmiu wyścigów tego sezonu i zdobył mistrzowski tytuł.

Osek, który debiutował w Toyota Racing Cup, sezon zakończył na drugim miejscu, prezentując bardzo wysokie tempo od pierwszej rundy. Jego pojedynki z Czarnikiem czy reprezentującym barwy Interii Jackiem Jureckim były ozdobą sezonu 2021. Z kolei Jurecki znów zaimponował regularnością przy bardzo efektownym stylu jazdy. To też jedyny kierowca, który każdy sezon Toyota Racing Cup kończył w najlepszej trójce sezonu. Skuteczna jazda to jego znak firmowy.

Sukcesy kierowców Toyota Racing Cup w wyścigu Endurance

Toyota Celica GT TRC to nie tylko sprawdzone auto pucharowe, ale też samochód zdolny do jazdy w wyścigach długodystansowych. Od 2019 roku przynajmniej jedna Celica mierzyła się z dwugodzinną rywalizacją na Torze Poznań. W pierwszy weekend października na starcie stanęły aż trzy takie auta i, co bardzo ważne, wszystkie bez najmniejszych problemów dojechały do mety.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Na trzeciej lokacie w bardzo wyrównanej kategorii D4 2000 finiszowali Jacek Jurecki w parze z Arkadiuszem Sałacińskim. Czwarte miejsce zajęli Osek z Czarnikiem, którzy pokazali, że potrafią ze sobą rywalizować na torze, jak i współpracować w ramach jednego zespołu. Piąta lokata dla duetu Rafał Płuciennik-Zuu, który ukończył sezon Endurance na czwartym miejscu w klasyfikacji kategorii D4 2000.

Mistrzem Polski w rywalizacji długodystansowej w D4 2000 został Tomasz Tomczak, który w wyścigach sprinterskich ściga się w Toyota Racing Cup od początku istnienia pucharu. W Mistrzostwach Polski Endurance brał udział za kierownicą BMW E30 w duecie z Maciejem Łaszkiewiczem.

Klasyfikacja generalna Toyota Racing Cup 2021: