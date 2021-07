​Historyki na start

Podobnie jak w sezonie 2020, także i w tym roku kalendarz historycznego czempionatu wymagał kilku korekt jeszcze przed rozpoczęciem sezonu z powodu wiosennej fali zachorowań na COVID-19. Po raz pierwszy w tym roku uczestnicy Motul HRSMP mieli się zmierzyć na oesach w Górach Sowich, podczas 49. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE. Zaplanowaną na ostatni weekend kwietnia imprezę przeniesiono jednak na październik. Nowy termin otrzymał także Rajd Nadwiślański, pierwotnie zaplanowany na połowę maja.

Wysokie prędkości i sprawdzian dla hamulców

Wytyczone w okolicach Puław i Lublina odcinki specjalne Rajdu Nadwiślańskiego różnią się od tych znanych z zawodów rozgrywanych na Podkarpaciu czy Dolnym Śląsku. Są mniej kręte, ale to tylko pozorne ułatwienie. Liczne mocne hamowania do zakrętów wymagają od kierowców nie tylko precyzji, ale też umiejętnego obchodzenia się z układem hamulcowym, który w kilkudziesięcioletniej rajdówce "męczy się" zdecydowanie szybciej niż w nowoczesnych, wyczynowych konstrukcjach.

Wyzwaniem jest też nawierzchnia prób sportowych. Wiele partii wiedzie wśród pól i sadów, więc wiatr często nanosi na asfalt cienką warstwę pyłu, który zaskakująco obniża przyczepność. Oprócz tego oesy są urozmaicone fragmentami biegnącymi po betonowych płytach, szutrze czy kamieniach.

Czołówka w komplecie i debiutanci

Od Rajdu Nadwiślańskiego misję obrony tytułu mistrzów Polski rozpoczynają Robert Luty i Marcin Celiński w Subaru Legacy. Ta załoga ma już na swoim koncie dwa takie sukcesy (2019 i 2020), a sam kierowca nawet trzy (2017). Wśród najgroźniejszych rywali mistrzów należy wymienić Marka Sudera z Marcinem Kowalikiem. Suder, podobnie jak Luty dysponuje mocnym

samochodem z napędem 4x4 (Ford Sierra Cosworth 4x4), a w poprzednim sezonie udowodnił, że stać go na wygrywanie oesów.

W stawce są także obrońcy tytułów w poszczególnych kategoriach wiekowych: Piotr Zaleski z Piotrem Szadkowskim (Porsche 911 SC, kat. FIA 3 - 1976-81) oraz Michał Łusiak i Sylwia Zaborowska (Ford Mercury, kat. FIA 4/J1 - 1982-85). Obsada inauguracyjnej rundy Motul HRSMP, jak zwykle jest nie lada gratką dla fanów motoryzacji. W historycznych mistrzostwach kibice mogą zobaczyć wyjątkowo zróżnicowaną gamę rajdówek. Oprócz wymienionych wcześniej, na oesy Rajdu Nadwiślańskiego ruszą także takie auta, jak Audi Quattro (Grzegorz Olchawski/Łukasz Wroński), Polonez 2000 C (Piotr Kiepura/Mateusz Galle), Alfa Romeo 2000 GT Veloce (Andrzej Wodziński/Marek Kaczmarek) czy debiutujący w cyklu Trabant 601 załogi Wojciech Stawowczyk/Konrad Stawowczyk.

Podróż przez dekady

W Motul HRSMP załogi rywalizują o triumf w Historycznej Klasyfikacji Generalnej, ale także w poszczególnych klasach, do których rajdówki zaliczane są według wieku. Niektóre konstrukcje dzieli kilkadziesiąt lat i technologiczna przepaść, jak np. Subaru Legacy i Syrenę 104 czy Trabanta 601. W Motul HRSMP kategorie wiekowe pojazdów są zgodne z wymogami FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa):

· FIA 1 - roczniki 1931-69

· FIA 2 - roczniki 1970-75

· FIA 3 - roczniki 1976-81

· FIA 4/J1 - roczniki 1982-85)

· FIA 4/J2 - roczniki 1986-90

Oprócz tego dla zawodników w rajdówkach niespełniających w 100 proc. wymogów homologacyjnych utworzono dodatkowe kategorie: Historic Open 2WD i Historic Open 4WD.

120 km ścigania

Organizatorzy Rajdu Nadwiślańskiego przygotowali cztery próby sportowe: Zakrzów (11,8 km), Józefów nad Wisłą (12,5 km), Urzędów (17,21 km), Wilków (18 km). Wszystkie zostaną rozegrane w sobotę, 17 lipca i wszystkie załogi będą pokonywać dwukrotnie, co oznacza blisko 120 km zaciętej rywalizacji. W połowie dnia, między dwoma pętlami oesów, zawodnicy pojawią się w serwisie w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie będzie można obserwować pracę mechaników przy historycznych rajdówkach.

Wyniki zawodów poznamy 17 lipca około godziny 18:50, a o rajd zakończy ceremonia mety zaplanowana na 19:20 przed Urzędem Miejskim w Puławach.

Informacje o cyklu

Motul Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (HRSMP), to cykl rozgrywany pod egidą Polskiego Związku Motorowego w którym kierowcy i piloci rywalizują samochodami, które swoje największe triumfy święciły przed paroma dekadami. Są one historią rajdów, która od 2016 roku ożywa na polskich odcinkach specjalnych. W sezonie 2017 cykl ten uzyskał prestiżowe miano Mistrzostw Polski będące efektem profesjonalnej organizacji i nieustannie rosnącego zainteresowania ze strony zawodników. Rok 2018 przyniósł kolejne nowości - pięć z siedmiu rund będzie przeprowadzonych wraz z zawodami zaliczanymi do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Tym samym zawodnicy w rajdówkach sprzed lat pokonają te same odcinki specjalne, o takiej samej długości, co ich koledzy we współczesnych konstrukcjach. Dzięki temu zgromadzeni przy trasie kibice będą mogli poczuć atmosferę rajdów z lat 60., 70., 80. czy 90. W sezonie 2021 zaplanowano sześć asfaltowych rund: Rajd Nadwiślański (16-17 lipca), 30. Rajd Rzeszowski (5-7 sierpnia), Rajd Śląska (9-11 września), 66. Rajd Wisły (24-26 września), 49. Rajd Świdnicki KRAUSE (01-03 października) i 46. Rajd Koszyc (Słowacja, 15-17 października).