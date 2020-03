Fabryczny zespół Hyundaia w rajdowych mistrzostwach Polski

​Jari Huttunen i Mikko Lukka przystępują do tegorocznej rywalizacji w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w nowo powstałym zespole Hyundai Poland Racing.

Finowie kierowani przez dwukrotnego mistrza świata WRC - Marcusa Gronholma, wezmą udział w sześciu rundach rozgrywanych na terenie Polski, Litwy i Słowacji, zasiadając w Hyundaiu i20 R5, obsługiwanym przez firmę Kowax 2Brally.

Załoga wraz z całym zespołem Hyundai Poland Racing, miała zadebiutować w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, rozpoczynając rywalizację od Rajdu Nadwiślańskiego w dniach 8-9 maja. Impreza ta, w związku z koronawirusem, została jednak odwołana. Obecnie pierwszy rajd w kalendarzu to Rajd Żemaitija, który odbędzie się na Litwie 5-6 czerwca.

Jari Huttunen to 26-letni kierowca rajdowy pochodzący z Kiuruvesi w Finlandii. Na swoim koncie ma ponad 60 występów w rajdowych i wyścigowych imprezach. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zdobył tytuł mistrza w kartingowej serii DD2 Rotax, zwyciężył w pucharze Opel Adam Cup, a także został zwycięzcą Rajdu Finlandii i Rajdu Szwecji w kategorii zaliczanej odpowiednio do WRC2 i WRC3. Huttunen pozytywnie zapisał się w pamięci polskim kibicom. Młody kierowca wygrał odcinek specjalny podczas 77. Rajdu Polski oraz zajął 2. miejsce za kierownicą Hyundaia i20 R5 w kończącym sezon Rajdzie Barbórka 2019. Śledząc ambitne poczynania utalentowanego Fina, Hyundai Motorsport zdecydował o włączeniu Jariego Huttunena do programu Hyundai Young Driver Development.

- Polska to kraj, w którym rajdy samochodowe stoją na bardzo wysokim poziomie. W nadchodzącym sezonie będę dążył do tego, aby stać się jeszcze lepszym kierowcą, a Polska to idealne miejsce do rozwijania umiejętności. Znam wielu polskich kierowców rajdowych, którzy prezentują bardzo wysoki poziom. Dlatego też nie mogę doczekać się rywalizacji z nimi. Wierzę, że wraz z zespołem Hyundai Poland Racing możemy osiągnąć bardzo wysoki wynik - powiedział Jari Huttunen.

Na prawym fotelu Hyundaia i20 R5 zespołu Hyundai Poland Racing zasiądzie Mikko Lukka. 45-letni Fiński zawodnik pokonał tysiące kilometrów na rajdowych odcinkach, pilotując kierowców podczas imprez zaliczanych m.in. do najwyższej światowej kategorii rajdów samochodowych - WRC czy ERC. Doświadczenie zdobyte w 195 rundach, w różnorodnych warunkach atmosferycznych, mogą być jednym z czynników decydujących o sukcesie zespołu na trasach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

- Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie sezonu w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski z zespołem Hyundai Poland Racing. Starty będą dla mnie nie lada wyzwaniem, ponieważ nie mam dużego doświadczenia na polskich trasach rajdowych. Wiemy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest dobrze zorganizowana praca całego zespołu. Razem z Jarim chcemy znaleźć się w czołowej trójce na koniec sezonu - powiedział Mikko Lukka.



O chęci zwyciężania i silnej ambicji Huttunena, świadczy wsparcie managera - dwukrotnego mistrza świata WRC, Markusa Gronholma. Niegdyś niezwykle waleczny kierowca, dziś w roli managera prowadzi kariery młodych, utalentowanych kierowców, aspirujących do osiągnięcia najwyższych laurów w rajdach samochodowych. 20 lat startów Gronholma w WRC skutkowały zebraniem imponującego doświadczenia w jednej z najtrudniejszych dziedzin motorsportu. W tym czasie kierowca zwyciężył 30 razy, 61 razy stanął na podium oraz wygrał 542 odcinki specjalne. Zaangażowanie utytułowanego Gronholma w kierowaniu karierą Jariego Huttunena i podjęcie startów w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Świata w zespole Hyundai Poland Racing, stanowi milowy krok w karierze młodego Fina.

- Po zakończeniu kariery w rajdach samochodowych, nie chciałem całkowicie żegnać się z rajdami. Postanowiłem wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie, by dzielić się nimi z młodymi kierowcami. Poprowadziłem kariery wielu kierowców, teraz nadszedł czas na współpracę z Jarim. Zdecydowałem się kierować jego karierą, po tym jak dostrzegłem w nim ogromny potencjał. To utalentowany, bardzo szybki kierowca, chcący zawsze zwyciężać - powiedział Marcus Gronholm.

Obsługą samochodu Jariego Huttunena zajmie się zespół Kowax 2Brally prowadzony przez Bartłomieja Borutę. Hyundai i20 R5, którym w sezonie 2020 jeździć będzie załoga Huttunen/Lukka to utytułowana, ceniona przez środowisko rajdowe maszyna. Kowax 2Brally posiada ogromne doświadczenie w przygotowywaniu samochodów rajdowych marki Hyundai. Do tej pory z usług Kowax 2Brally skorzystali tacy kierowcy i piloci rajdowi jak: Szymon Gospodarczyk, Aron Domżała, Robert Hundla czy Jakub Gerber. W sezonie 2020 Jari Huttunen i Mikko Lukka zajęli 10. Miejsce w klasyfikacji generalnej i zwyciężyli w kategorii samochodów R5, w Rajdzie Szwecji, zaliczanym do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata (WRC). Załoga osiągnęła świetny rezultat za kierownicą Hyundaia i20 R5, przygotowanego przez zespół Kowax 2Brally.