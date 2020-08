DTM. 13. miejsce Kubicy na Lausitzringu

​Robert Kubica (BMW M4 DTM) zajął, tak jak w sobotę, 13. miejsce w niedzielnym wyścigu serii DTM na niemieckim torze Lausitzring. Zwyciężył obrońca tytułu Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM).

Zdjęcie Samochodem BMW najszybciej pojechał Witmann, który był trzeci /

Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Nico Mueller (Audi RS5 DTM), a trzeci był Niemiec Marco Wittmann (BMW M4 DTM).

Reklama

Rast odniósł 18. zwycięstwo w serii DTM, tym razem był szybszy od Muellera tylko o 0,089 s.



Kubica dość długo jechał na ostatniej 16. pozycji, o jedną awansował, gdy z powodu awarii samochodu wycofał się Brytyjczyk Jamie Green (Audi).



W końcówce Polak przyśpieszył, wyprzedził kierowcę z RPA Sheldona van der Linde (BMW M4 DTM), który miał zdecydowanie bardziej od Kubicy zniszczone opony. Na ostatnim okrążeniu "rzutem na taśmę" kierowca Orlen Team Art. pokonał jeszcze Austriaka Lucasa Auera (BMW M4 DTM) i linię mety minął na 13. pozycji.



Walkę o zwycięstwo stoczyli wyłącznie Rast i Mueller, który wygrał trzy pierwsze wyścigi sezonu. Szwajcar był tuż, tuż za Niemcem, ale tym razem musiał się zadowolić drugim miejscem. Trzeci Wittmann był wolniejszy już o prawie 10 s.



Wittmann awansował na podium praktycznie na ostatnim okrążeniu, gdy wyprzedził Holendra Robina Frijnsa (Audi). W tym przypadku także awans Niemiec zawdzięcza oponom, które wymienił później niż rywal i były w lepszym stanie. Podczas niedzielnego wyścigu temperatura toru dochodziła do 40 st. C, a w takich warunkach opony zużywają się w bardzo szybkim tempie. Kierowca, który wcześniej zbytnio "szalał" na torze, w końcówce jest w znacznie trudniejszej sytuacji. W niedzielę poznali to Frijns i van der Linde.



W klasyfikacji generalnej liderem pozostał Mueller, który ma 100 pkt. Na drugą pozycję awansował Rast - 61 pkt.



Za tydzień na torze Lausitzring zostaną rozegrane dwa kolejne wyścigi serii DTM.



Wyniki:



1. Rene Rast (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 57.09,747

2. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) strata 0,089 s

3. Marco Wittmann (Niemcy/BMW M4 DTM) 9,567

4. Robin Frijns (Holandia/Audi RS 5 DTM) 12,532

5. Mike Rockenfeller (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 13,731

6. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) 20,395

7. Philipp Eng (Austria/BMW M4 DTM) 21,193

8. Loic Duval (Francja/Audi RS 5 DTM) 25,326

...

13. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 38,445



Czołówka klasyfikacji generalnej (po 4 z 18 wyścigów):



1. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi) 100 pkt

2. Rene Rast (Niemcy/Audi) 61

3. Robin Frijns (Holandia/Audi) 58

4. Jamie Green (W. Brytania/Audi) 34

5. Mike Rockenfeller (Szwajcaria/Audi) 32

6. Marco Wittmann (Niemcy/BMW) 28



Klasyfikacja producentów:



1. Audi 283 pkt

2. BMW 107