Dobry wynik Polaków na drugim etapie Dakaru

Startujący lekkim pojazdem UTV Aron Domżała i Maciej Marton zajęli czwarte miejsce na 2. etapie Rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej. W rywalizacji kierowców samochodów ósmy był Jakub Przygoński, na tej samej pozycji zawody quadowców ukończył Kamil Wiśniewski.

Zdjęcie /Getty Images

Domżała i Marton stracili 3.17 do triumfatora 2. etapu Saleha Alsaifa. W niedzielę mieli kilkadziesiąt minut opóźnienia, ponieważ zatrzymali się aby pomóc rannemu motocykliście. Decyzją sędziów ten czas został im odjęty i przyznano im etapowe zwycięstwo, ale po kolejnej weryfikacji wyników sklasyfikowano ich ostatecznie na trzeciej pozycji. W klasyfikacji generalnej są wiceliderami ze stratą 39 sekund do Chilijczyka Francisco Lopeza Contardo.



Przygoński i niemiecki pilot Timo Gottschalk stracili 17.49 do zwycięzcy etapu - również jadącego Toyotą Katarczyka Nassera Al-Attiyi. Drugi w poniedziałek był Francuz Stephane Peterhansel, a trzeci - Hiszpan Carlos Sainz (obaj Mini).



W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Peterhansel, a Przygoński zajmuje piąte miejsce ze stratą 24.27.



W zmaganiach quadowców zwyciężył Amerykanin Pablo Copetti z 1.03 przewagi nad Chilijczykiem Giovannim Enrico i 3.30 nad prowadzącym w klasyfikacji generalnej Francuzem Alexandre'em Giroud. Wiśniewski miał 25.56 straty. Cała czwórka jedzie Yamahą.



Nie najlepiej wiodło się tego dnia polskim motocyklistom. Najlepszy z nich Maciej Giemza (Husqvarna) miał blisko pół godziny straty do zwycięzcy - nowego lidera klasyfikacji generalnej Hiszpana Joana Barredy (Honda) - i został sklasyfikowany na 22. pozycji.



W 2. etapie Rajdu Dakar z Biszy do Wadi ad-Davasir trzeba było przejechać 685 km, z których 457 stanowił odcinek specjalny.



Wyniki 2. etapu:



motocykle



1. Joan Barreda (Hiszpania/Honda) 4:17.56

2. Ricky Brabec (USA/Honda) strata 3.55

3. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) 6.02

....

22. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 28.14

27. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 31.11

44. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 1:13.12



klasyfikacja generalna



1. Joan Barreda (Hiszpania/Honda) 8:15.38

2. Ricky Brabec (USA/Honda) strata 6.23

3. Ross Branch (Botswana/Yamaha) 6.37

...

20. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 27.15

23. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 33.36

44. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 1:56.49



samochody



1. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 4:03.14

2. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (obaj Francja/Mini) strata 2.35

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini) 9.17

...

8. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 17.49



klasyfikacja generalna



1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (obaj Francja/Mini) 7:17.18

2. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini) strata 6.37

3. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 9.14

4. Mathieu Serradori, Fabian Lurquin (Francja, Belgia/Century) 14.21

5. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 24.27



quady



1. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 5:33.50

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) strata 1.03

3. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 3.30

...

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 25.56



klasyfikacja generalna



1. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha) 10:08.48

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) strata 1.09

3. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 1.40

...

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 42.12